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Banyo yaparken öldü! Şanlıurfa'dan feci haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Banyo yaparken öldü! Şanlıurfa'dan feci haber

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde girdiği banyoda suyu ısıtmak için elektrikli ısıtıcı kullanan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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Evde banyo yapmak isteyen 54 yaşındaki Kahraman Yılmaz demir kazana su doldurup elektriğin ucuna bağladığı ısıtıcıyı içine koydu. Bir anlık dalgınlıkla kazana dokunan Yılmaz akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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