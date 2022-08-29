Düşük ve yüksek emeklilik maaşı bağlanacak EYT'liler! SGK Başmüfettişi Karakaş duyurdu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl sonu çıkması beklenen yasayı beklerken, SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, hangi EYT'lilerin yüksek maaş kimlerin düşük maaş alabileceğini anlattı.

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EYT yasası için milyonların gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmasında.

EYT'liler emekli oldukları kesinleştikten sonra ne kadar maaş alacağını, en yüksek EYT maaşlarını kimlerin alabileceğini, maaşların kaç TL olacağını merakla bekliyorlar.

SSK'da kimler EYT'li?

8 Eylül 1999 tarihi öncesine sigortalı olan kişiler için erkeklerde 25, kadınlar da ise 20 yıllık sigortalı olma ve 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim şartı isteniyor. Yaş şartı ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiyor. 8 Eylül 1999 tarihinden öncesinde emeklilikte sadece prim ve yıl şartı aranırken, aynı tarihte çıkarılan yasa ile emekli olmak için yaş şartı da getirilmişti. EYT'li vatandaşlar bu yasadaki yaş şartına takılanlardan oluşuyor.

Sosyal Sigortalar Kurumu Başmüfettişi İsa Karakaş, kendisine gelen EYT'lilerin yüksek maaş beklentilerine yönelik kafa karıştıran soruları fikir olması adına cevaplandırdı.

Emeklilik maaşları 2000 ve 2008'deki değişikliklerle düşürüldü

Emeklilik hesaplama sistemlerinin değişimiyle birlikte 2000 yılında önce yüksek maaş alan emekliler, bu yıldan sonra değişen sistem ile aylık bağlama oranı (ABO) düşmüş ve emekli olanlara daha düşük emekli maaşı bağlanmıştı. 2008 yılında yapılan Sosyal Güvenlik Reformu ile aylık bağlama oranı tekrar düşürülmüş ve emekli maaşları düşürüldü.

Emeklilik sistemi bu şekilde, peki EYT'liler yasadan sonra ne kadar maaş alacak? En yüksek emekli maaşını kimler alabilecek? Karakaş bu soruya şu cevabı verdi:

Hangi EYT'liler daha yüksek maaş alır?

SGK'lı EYT'liler için;

- 2000 yılından önce prim günü fazla olanlar

- 2008 yılından sonra çalışması olmayan veya az olup, SGK'ya bildirilen kazançları yüksek olanlar

- 2000 yılı öncesi çalışmaları fazla ancak 2000-2008 yılları arasında çalışmaları devam ediyor ancak SGK'ya bildirilen maaşları yüksek olanlar yüksek maaş alabilecekler.

Şu anki şartlardan yola çıkıldığında EYT'lilerin alacağı en düşük maaş 3500 TL fakat 2023 yılında belirlenecek yeni zamlar ile yeniden hesaplanacak.

EYT'li memurlar ve Bağ-Kur'lular için de bilgiler veren Karakaş, "Maaş hesaplama sistemleri sabit. 9000 gün çalışan bir memurun keseneğe esas maaşları alınır. Örneğin, 15 bin TL maaş alan bir memur, kesenek kesilen miktar 10 bin TL ise o miktarın yüzde 75'ini almaktadır. 25 yıldan fazla çalışması varsa her yıl için bir puan artıyor bağlama oranı, 30 yıl çalışmışsa bağlama oranı yüzde 80 olacaktır. Bağ-kur'lular, SGK'lılara göre daha fazla prim ödemelerine rağmen kazançları aynı olsa bile SGK'lılara göre daha düşük maaş almaktadırlar." dedi.