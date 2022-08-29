Yolda bırakılan asfalt parçaları felakete yol açtı! Yayaları da altına alıp sürükledi ağır yaralılar var
KARTAL'dan kaza haberi geldi. Hafif ticari araç seyir halindeyken, yolda daha önce yapılan çalışma sırasında bırakılan asfalt parçalarına çarparak kontrolden çıktı ve dehşet saçtı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralanın olduğu bildirildi.
Atalar Mahallesi Kortej Caddesi'nde, Umut A. idaresindeki hafif ticari araç seyir halindeyken, yolda daha önce yapılan çalışma sırasında bırakılan asfalt parçalarına çarparak kontrolden çıktı. Ardından 2 yayaya çarpıp altına alan araç, park halindeki bir tır ile bahçe duvarı arasına sıkışarak durabildi.
Sürücü Umut A. ve araçta bulunan Bedri K. ile 2 yaya yaralandı.
Aracın altında kalan yayalar, yoldan geçen bir iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.