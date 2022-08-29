Yolda bırakılan asfalt parçaları felakete yol açtı! Yayaları da altına alıp sürükledi ağır yaralılar var

Atalar Mahallesi Kortej Caddesi'nde, Umut A. idaresindeki hafif ticari araç seyir halindeyken, yolda daha önce yapılan çalışma sırasında bırakılan asfalt parçalarına çarparak kontrolden çıktı. Ardından 2 yayaya çarpıp altına alan araç, park halindeki bir tır ile bahçe duvarı arasına sıkışarak durabildi.