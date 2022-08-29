AK Partili Milletvekilleri'nden erken seçim bombası! Meclis 1 Ekim'den önce toplanırsa erken seçim var

AK Parti kulislerinden en doğru haberleri almasıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AK Parti milletvekillerinin erken seçim tahminini yazdı. Selvi, AK Parti milletvekillerinin, ""Meclis 1 Ekim’den önce erken toplantıya çağrılırsa seçim kararı alınabilir" sözlerini köşesine taşıdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta AK Parti kurmaylarını 'seçim' gündemiyle acil toplantıya çağırması erken seçim tartışmalarını alevlendirdi. Muhalefetin konuştuğu erken seçimi, AK Parti milletvekilleri de konuşmaya başladı. AK Parti kulislerini en yakından takip eden isimlerden biri olan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti milletvekillerinin erken seçim ihtimalini konuşmaya başladıklarını yazdı.

Meclis 1 Ekim'den önce toplanırsa...

AK Parti milletvekilleri arasında “Meclis 1 Ekim’i beklemeden erken toplantıya çağrılırsa seçim kararı alınabilir” diyenler olduğunu yazan Selvi, erken seçim olabileceğini söyleyenlerin şu gerekçelere dayandırdığını yazdı:

1- 6’lı masa cumhurbaşkanı adayı belirleyemedi. Ayrıca Türkiye’nin sorunlarına yönelik çözüm önerileri oluşturup bir cazibe merkezi oluşturamadı.

2- Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği zaman 6’lı masada bir çatlak oluşabilir.

Ekonominin yıkıcı etkisi azaldı

3- Ekonomi en önemli gündem maddesi olmasına rağmen yakıcı etkisi azalmaya başladı.

4- Asgari ücrette ara zam, memur ve emeklilere enflasyonun üstünde artış sağlanması, tarım ürünlerinin taban fiyatları siyasi iklimi değiştirdi.

AK Parti'nin oyları yükselmeye başladı

5- AK Parti oyları son iki aydır tekrar yükselişe geçti. Seçmen muhalefetten umduğunu bulamadı. Tekrar AK Parti’ye dönmeye başladı.

6- Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridoru başta olmak üzere uluslararası krizlerde çözümün adresi oldu.

Haziran'a beklemeden gitmek mantıklı

7- Siyasi iklimi pozitife döndürmüşken, zorlu kış ayları ve Rusya-Ukrayna savaşının ne getireceği bilinmediği için haziranı beklemeden seçime gitmek mantıklı olabilir.

Toplumu şaşırtacak hazırlıklar yapıyor

Selvi, "Sürpriz bir MYK toplantısı yapılması erken seçim hazırlığı olarak yorumlanmaz. Zaten AK Parti strateji ekibi bir süredir seçim stratejisine ilişkin çalışmalar yapıyor. Ayrıca yukarıdaki sayılan olumlu gelişmeler tamam ama seçim kazanmaya yetmeyebilir. Daha yapılması gerekenler var. AK Parti, seçime doğru toplumu şaşırtacak hazırlıklar yapıyor" yorumunu yaptı.