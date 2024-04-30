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Arka Sıradakiler Özge'nin son halini görenler tanıyamıyor!

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Arka Sıradakiler Özge'nin son halini görenler tanıyamıyor!

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Arka Sıradakiler’de, Özge karakterine can veren Sevda Dalgıç'ın son hali görenleri hayrete düşürüyor.

Arka Sıradakiler Özge'nin son halini görenler tanıyamıyor!

Ses getiren eski yapımlar arasında 2007 senesinde Fox TV ekranlarında yayınlanan Arka Sıradakiler önemli bir yer tutuyor.

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Arka Sıradakiler Özge'nin son halini görenler tanıyamıyor!

Yayınlandığı süre boyunca reytingleri silip süpüren dizide yer alan birçok genç oyuncu hafızalara o halleriyle kazınmış durumda.

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Arka Sıradakiler Özge'nin son halini görenler tanıyamıyor!

2007 yılındaki haliyle hatırlanan Sevda Dalgıç son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşında görüntülenen Dalgıç yeni imajıyla gündeme bomba gibi düştü.

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Arka Sıradakiler Özge'nin son halini görenler tanıyamıyor!

Dizi sektörü hakkında “biraz uzaklardayım” diyerek sektörde yaşanan menajer oyunları ve gruplaşmaya da sitem etti.

İşte, Sevda Dalgıç’ın son hali…

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