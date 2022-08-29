AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkartılan AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Prof. Dr Ünsal Ban'ın, deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ünsal Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı. Ünsal Ban'ın, kendi aracını bırakarak başka bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de farklı güzergahları kullandığı belirtildi.

Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

Zehra Taşkesenlioğlu'ndan açıklama

Zehra Taşkesenlioğlu'ndan da konuyla ilgili bir açıklama var. Görüntülerinin mahremiyetinin hiçe sayılara milyonlara servis edildiğini söyleyen Taşkesenlioğlu, "Farklı bir boyuta çekilen bu görüntüler boşanma sürecinde zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesi ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir" dedi.

Taşkesenlioğlu, ailesiyle birlikte sistematik bir şekilde iftira kampanyasıyla karşı karşıya kaldığının belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına ve son derece ahlaksızca oynanan bu kumpasın yargı önünde bir an önce gün yüzüne çıkacağına inancım tamdır. Bu konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatılmıştır."