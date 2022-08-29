Bu banka Emeklilere rekor promosyon veriyor! İşte En yüksek promosyon veren banka

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, sıklıkla en çok emekli promosyonu veren bankalar araştırılıyor. 8 bin 500 TL'ye kadar ödeme yapan bankaları ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank gibi bankalar, emekli promosyonu yarışına tutuldu. 8 bin 500 TL'ye kadar dayanan promosyondan yararlanmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken "Emekli promosyonunu en fazla veren banka hangisi? Promosyon müracaat son gün ne zaman?" sorularına yanıt arıyor.

En çok emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

AKBANK

Emekli maaşını 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyanlara 7.000 TL’ ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 7.500 TL ödenecek.

YAPI KREDİ

2 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü uygulayan bankadan 7.500 liraya varan ödeme yapılacak. Bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon verilecek.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan kişilere 7.250 TL’ye varan nakit promosyon, emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir yakını için 250TL nakit para verilecek.

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan emeklilere 5000 liraya varan promosyon ve emekli tanıdığını getiren İş Bankası müşterilerine, 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan verilecek. Başvurular 27 Haziran ile 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

DENİZBANK

Emekli maaşını 3 sene boyunca Denizbank’a taşıyan emeklilere 1750 liraya varan nakit ödeme yapılacak. 1500 lira altı maaş alanlar 1425 lira, 1500 lira ile 2000 lira arası maaş alanlara 1600 lira, 2500 lira ve üzeri maaş alanlara 1750 lira ödeme yapılacak.

ING BANK

Emekli maaşını ING Bank’a taşıyan emeklilere 7000 liraya varan promosyon, emekli yakının getirenlere 1250 TL’ye varan promosyon verilecek.

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alan kişilere 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyan emeklilere 1500 TL ve altı maaş alanlara 3800 TL, 1500 ile 2499 TL maaş alanlara 4575 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 5500 TL ödeme yapılacak.

VAKIFBANK

Emekli maaşı 1500 TL’ye kadar olan kişilere 500 TL, 1500 ile 2500 TL olanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak.

ZİRAAT BANKASI

1500 TL ve altı emekli aylığı alan emeklilere 500 TL, 1500 ile 2500 TL arası maaş alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak.