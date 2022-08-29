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3 milyar sterlinlik dev savaş makinesi arızalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3 milyar sterlinlik dev savaş makinesi arızalandı

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait en büyük savaş gemisi HMS Prince of Wales, ABD'ye doğru hareketinden kısa süre sonra İngiltere'nin güney kıyılarında arızalandı.

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kraliyet Donanmasından bir sözcü, donanmaya ait iki uçak gemisinden biri olan HMS Prince of Wales'in yolculuğu sırasında teknik bir problem yaşandığını ve sorunun araştırıldığını belirtti.

Açıklamada, yaklaşık 3 milyar sterlin değerindeki, ülkenin en büyük savaş gemisinin, İngiltere'nin güney kıyısındaki Wight Adası yakınlarında arızalandığı kaydedildi.

HMS Queen Elizabeth'ten sonra ülkenin ikinci uçak gemisi olan HMS Prince of Wales, 27 Ağustos Cumartesi günü "Kuzey Amerika kıyıları ve Karayipler'deki jet ve drone operasyonlarının geleceğini şekillendirme misyonu" kapsamındaki görevi nedeniyle Portsmouth Limanı'ndan ayrılmıştı.

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