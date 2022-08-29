TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman 'kurtuluş kutlamalarına karşıyım' dedi! Fatih Altaylı'dan 'Alçakça niyet' cevabı geldi

TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıl dönümlerinin kutlanmasına karşıyım" dedi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Buradaki alçakça niyeti seziyorsunuz, Kurtuluş Savaşı'nı ve onun kahramanlarını yok saymak, sonunda 30 Ağustos’u da tarihimizden silmek arzusunda oldukları aşikar" die karşı çıktı...

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım" sözlerine işaret ederek, "Buradaki alçakça niyeti herhalde sezinliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı’nı ve onun kahramanlarını yok saymak." diye yazdı. İsmail Kahraman ve aynı düşüncede olanların işgal edilen kentleri unutturmak niyetinde olduğunu savunan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Buradaki alçakça niyeti herhalde sezinliyorsunuz!

Buradaki alçakça niyeti herhalde sezinliyorsunuz.

Kurtuluş Savaşı’nı ve onun kahramanlarını yok saymak.

Osmanlı’nın payitahtının, İstanbul’un 4 yıl düşman işgalinde kaldığını dahi unutturmak.

Yıllar önce İstanbul’un işgalinin yeterince bilinmediğini, bu konuda yeterli yayın olmadığından yakınmıştım.

Bu canım şehir, 4 yıl boyunca işgal güçleri tarafından yönetilmişti.

Şimdi İsmail Kahraman gibiler diğer kentlerimizin de işgalini de unutturmak niyetinde belli ki.

Sonunda 30 Ağustos’u da tarihimizden silmek arzusunda oldukları aşikar.

Bu topraklar hiç işgal edilmemiş, Kurtuluş Savaşı hiç olmamış gibi yapacaklar.

Osmanlı’yı da bir grup iç isyancının yıktığı tezini işleyecekler muhtemelen.

O zaman Maraş’ın başındaki Kahraman, Urfa’nın başındaki Şanlı, Antep’in başındaki Gazi sıfatlarını da silin bir zahmet.

Sonra biri çıkıp sorar “Bu şehirlere niye Kahraman, Şanlı ve Gazi diyoruz?” diye.

Sonra apışıp kalırsınız.

“Biz ne anlarız kahramanlıktan, gazilikten, biz kim şanlı olmak kim” diyecek haliniz yok ya!