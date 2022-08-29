Herkes rastgele yapıyor ama çok önemli! Saç taramanın böyle olması gerekiyor

Saç tarama konusunda herkes dikkat etmeden direkt tarağı saça götürüp tarıyor. Ama bu konunun önemli detayları var ve saç sağlığını yakından ilgilendiriyor. Saçlarınızla ilgili sorunlarınız varsa ve nasıl taramanız gerektiğini bilmiyorsanız, bu yazı tam size göre...

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Konu saçlarınızı taramak olduğunda üzerine çok fazla düşünmüyor olabilirsiniz. Birçok kişi saç taramanın aslında ne kadar önemli olduğunu bilmiyor Peki bu her gün yapılan tarama görevini yerine getirmenin doğru ve yanlış bir yolu olduğunu biliyor muydunuz? Öncelikle saçlarınızı her gün taramanın muhtemelen onlara yarardan çok zarar verdiğini bilmelisiniz. Vereceğimiz bu birkaç püf noktası, doğru tarak seçimi ve biraz özenle saçlarınızı tarama işlemini doğru bir şekilde yaparak, onların sağlığını ve görünümünü iyileştirmeniz mümkün...

Saç taramanın faydaları nelerdir?

Uzamanlar düzenli saç taramanın çokça önemli olduğunu söylüyor. Bu basit işlemin, birbirine dolaşmayan saçlara sahip olmayı sağlamaktan başka önemli faydaları da var.

Saç sağlığını ve parlaklığını geliştirir

Saç köklerinizde bulunan yağ bezleri ve üretilen doğal yağlar, saç derinizin sürekli nemli kalmasına ve sağlıklı olmasına yardımcı olmasını sağlar. Saçlarınızı doğru şekilde tararsanız bu sağlıklı yağlar saç köklerinden uçlarına kadar dağılır ve tüm saçınıza doğal bir parlaklık verir.

Saç derisini uyarır

Saç taramak, saç derisini uyarır ve kan dolaşımını hızlandırır. Kan akışını desteklediği gibi, saçların saçlıklı uzamasına da yardımcı olur.

Kopmuş ölü saçları uzaklaştırır

Saçları taramayla beraber günde 50-100 tel saçın dökülmesi çok normaldir. Bu nedenle saçlarınızı her gün tararken kopmuş ve ölü saç tellerinden de kurtulmuş olursunuz. Böylece bu ölü saçlar, derinize oksijen geçmesini engellememiş olur.

Islak saç nasıl taranır?

Saçlarınızı taramaya önce uç kısımlardan başlayın. Karışmış olan saçları giderirken tarak bazı yerlerde takılırsa saçlarınızı çok zorlamayın. Nazik hareketlerle tarama işlemine devam edin minik minik darbelerle karışıklığı açabilirsiniz. Düğümleri gevşetmek için parmaklarınızı kullanabilirsiniz. Saç uçlarınızdan başlayarak derinize varıncaya kadar bütün karışıklıkları giderdiğinizden emin olana kadar tarama işlemine devam edebilirsiniz.

Kuru saç nasıl taranır?

Saçlarınızı taramaya orta kısımlardan başlayın ve uçlara kadar tarağı götürün. Fırçayı başladığınız yerden bir veya birkaç cm yukarı hareket ettirin ve o kısımdaki tüm karışıklığı giderene kadar taramaya devam edin. Saç diplerinize kadar karışıklık kalmadığına emin olana kadar tarama işlemine devam edin. Kuru saçlardaki karışıklıkları gidermek, ıslak saçlara nazaran daha zordur. Bundan dolayı kuru saçlarınızı tararken daha sakin ve sabırlı olmalısınız. Yapacağınız sert hareketler saçlarınıza zarar verecektir.