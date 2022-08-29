Dolandırıcılardan akıl almaz tuzak! 'Kargonuz teslim edilemedi' deyip kapatıyorlar ve...

Son dönemlerde dolandırıcılar, şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemler kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi ise teslim edilemeyen kargo tuzağı.

Abone ol

Farklı yöntemler ve taktikler de vatandaşları dolandıran art niyetli kişiler her gün yeni bir yöntemle ortaya çıkıyor. Genellikle dolandırma yöntemlerini telefon üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcıların tüm taktiklerini çoğu zaman duyanlar kulaklarına inanamıyor. Bunlardan bir tanesi ise son dönemlerde oldukça popüler olan teslim edilemeyen kargo yöntemi.

Özellikle pandemi döneminde online alışverişlerin artmasını fırsat bilen dolandırıcılar vatandaşları farklı bir numaradan arıyor. Telesekreter, telefon açıldığında 'siparişiniz adresinize teslim edilemedi. Adres değişikliği için sizi operatöre bağlıyorum' şeklinde bir mesajı vatandaşa iletiyor ve bu mesajın ardından telefon kapanıyor. Herhangi bir siparişi olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar ise merakla kendilerini arayan numarayı tekrardan geri arıyor. İşte dolandırma yöntemi de tam olarak burada başlıyor.

Her dakika fatura şişiyor

Aranılan numarada vatandaşlar uzun bir süre oyalanarak bir türlü herhangi bir operatöre bağlanmıyor. Zaten ortada herhangi bir müşteri temsilcisi de bulunmuyor. Aranılan bu numarada beklenilen her dakika faturanıza ek ücret olarak yansıtılıyor ve dolandırıcılara bu para aktarılıyor.

Bir diğer yöntem: Kargo parasını gönderin

Vatandaşları dolandıran art niyetli kişilerin tuzakları bununla da bitmiyor. Son dönemde ortaya çıkan yeni bir yöntemden de bahseden Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, bir başka popüler olan dolandırma yönteminden bahsetti.

Levent Küçük'ün açıklamalarına göre, kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar vatandaşları arayarak 5 yıl önce kendilerine bir kargo geldiğini ancak evde olmaması sebebiyle kargonun şirkete iade edildiğini, bu sebeple şirketin boş yere kargo parası ödediğini belirtiyor. Kargo parasını vatandaştan isteyen dolandırıcılar, ödeme alınmadığı takdirde. icra takibi başlatılacağını söyleyerek vatandaşların gözünü korkutuyor.

Barola harekete geçmeli

Dolandırıcıların uyguladıkları bu yöntemler ile ilgili Adalet Bakanlığı’nın ve tüm baroların harekete geçmesi gerektiğini belirten Küçük yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: