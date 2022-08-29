Bu taktikleri öğrenmeden sakın alışverişe çıkmayın

Alışveriş, başta kadınlar olmak üzere birçok kişinin en sık yaptığı aktivitelerin başında geliyor. Ancak alışverişe çıkmadan önce uygulayacağınız bazı taktikler, alışverişte sizin için avantaja dönüşecek.

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Alışveriş, gündelik hayatın olmazsa olmaz aktiviteleri arasında yer alırken, bu durum kadınlar için biraz farklı olabiliyor. Kadınlar genellikle canları sıkıldığında, moralleri bozulduğunda veya depresyona girdiklerinde üzerlerindeki bu mutsuzluk hissini atmak için alışverişe çıkarlar. Herhangi bir şey almasa bile alışveriş reyonlarının önünden geçmek birçok kişiyi olumlu anlamda etkiliyor. Ancak alışverişe spontane bir şekilde çıkmak, bazı kötü durumlara yol açabiliyor.

İşte hem maddi, hem manevi, olumsuz şeylerle karşılaşmamak için alışverişe çıkmadan önce mutlaka yapılması gereken bazı taktikler...

1- Fiyatları mağazaya gitmeden önce internetten kontrol edin

Müşterileri ikna etmek konusunda mağaza çalışanlarının profesyonelliği çoğu kişi tarafından bilinir. Eğer ne aradığınızı bilerek alışverişe çıkarsanız, gereksiz masrafların önüne geçebilirsin. Bu sebeple alışveriş merkezine gitmeden önce, satın alacağınız her şeyin fiyatını bildiğinizden emin olun ve not alın. Bu, sadece bütçenizi planlamanıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda pazarlık sırasında size daha sağlam bir altyapı oluşturacaktır.

2- Listeniz olsun

Alışverişe çıkmadan evvel almak istediğiniz ürünlerin olduğu bir liste oluşturun. Bu sayede hem eksiklerinizi tespit edebilir hem de sahip olduklarınızı fark edersiniz. Hazırladığınız listenize ürün eklerken, o ürüne gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını iyi analiz edin. Sadece acil ihtiyaçlarınız olduğundan emin olun. Yaptığınız bu alışveriş listesini, alışverişte kullanmayı unutmayın ve listenin dışına çıkmamaya özen gösterin.

3- Bütçenize sınır koyun

Çoğu kişi saatlerce alışveriş yaparak, mağazadan mağazaya koşması ve günün sonunda aşırıya kaçtığını fark etmesinin kişi aslında bütçesini sınırsız zannetmesi. Buna en çok da kredi kartıyla alışveriş alışkanlığı sebep oluyor. Sanki size ait bir parayı harcıyormuş gibi hissederek kendinizi alışveriş sarhoşluğu içinde borca sokmak, sonradan canınızı oldukça sıkabilir. Oysa kendinize bir bütçe belirleyerek alışverişinizi sınırlayabilir ve günün sonunda ne kadar harcadığınızı bilerek sonradan pişmanlık yaşamazsınız.

4- Zamanınızı iyi ayarlayın

Kendinizi yorgun, yalnız, sıkılmış ve mutsuz hissettiğiniz zamanlarda alışverişe gitmekten kaçının. Bunun yanı sıra açken de alışveriş yapmamaya gayret edin. Çünkü bu gibi durumlar sağlıklı düşünmenizi engelleyerek bilinçsiz alışveriş yapmanıza sebep olabilir. Yine de alışverişe gitmek zorundaysanız, kendinizi daha iyi hissedene kadar kendinize başka bir meşgale bulun ve daha sonra gidin.

5- Alışverişi zaman öldürme aracı olarak görmeyin

Amacı olmayan bir şekilde alışveriş yapanlardan olmayın. Sadece vakit öldürmek için zamanınızı alışverişte harcamaktansa, zamanın değerini daha çok bilin. Eğer kendinize belirli bir zaman limiti koyarsanız, doğru alışveriş yapmanız mümkün olacaktır. Bu durum ise size kendinizi daha iyi hissettirecektir.