Ahmet Hakan'dan Milli Gazete'nin 'Ahmet Hakan sapkın Gülşen’e sahip çıktı' haberine cevap

Ahmet Hakan, altılı masa destekçisi Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'nin "Ahmet Hakan sapkın Gülşen’e sahip çıktı" haberiyle ilgili altılı masaya umut bağlayanlara seslendi.

Abone ol

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir konserde imam hatiplilere hakaret ettiği ortaya çıkan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gülşen, gündemdeki yerini koruyor.

"İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." sözlerini sarfeden Gülşen tartışmasında bu kez Milli Gazete ile Ahmet Hakan karşı karşıya geldi.

Altılı masa destekçisi Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'nin Gülşen'e "sapkın" nitelemesi polemiğin fitilini ateşledi.

“Ahmet Hakan sapkın Gülşen’e sahip çıktı.” başlıklı haber Ahmet Hakan'ı kızdırdı. Hakan, "6'lı masa destekçisi Milli Gazete’nin Gülşen olayına bakışı" başlıklı bugünkü yazısında Milli Gazete'ye cevap verdi.

“Gazeteci Ahmet Hakan, kendisi de imam hatip mezunu olmasına rağmen LGBT destekçisi Gülşen’e sahip çıkan bir yazı kaleme aldı" ifadelerine tepki gösteren yazar, hükümete yakın medyada “Gülşen yanlış yaptı ama tutuklanması da doğru olmadı” görüşüşünün hakim olduğunu yazdı.

"AK Parti’den oy tırtıklasın da..."

Altılı masanın müttefiki Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'nin bu bakış açısıyla hükümeti destekleyen gazetelerin fersah fersah gerisinde olduğunu savunan Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bu hükümet gitsin” diyerek bütün umutlarını 6’lı masaya bağlayanlara sormak lazım:

En önemli partneriniz bu kafadayken nasıl olacak bu işler? Yoksa sizin cenahta mantık şöyle mi işliyor:

Erdoğan’a karşı olsun da... Bu hükümeti devirmeye çalışsın da... AK Parti’den oy tırtıklasın da...

İsterse Gülşen’e “Sapkın” desin, isterse Gülşen’in tutuklanmasına alkış tutsun, isterse Gülşen’in tutuklanmasına itiraz edeni “sapkın dostu” diye damgalasın...

Hiiiiç mesele değil. Bu mudur yani? Bu mudur?"