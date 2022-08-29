Fiyatlar 100 bin lira düştü! Otomobil piyasası 6+6 etkisi ile düşüşe geçti

Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan ikinci el fiyatlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı fiyatları düşürdü. 15 Eylül’de başlayacak sıkı denetim öncesinde şartlarını yerine getiremeyen galericiler elindeki sıfır araçları bayi liste fiyatına online platformlarda satışa çıkardı. Böylece galerinin elindeki sıfır aracın 50 ile 100 bin liraya kadar varan fahiş fiyat farkı da ortadan kalktı.

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Fahiş fiyatlara satılan ikinci el sıfır araçların denetimini sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından 6 ay 6 bin kilometre sınırlaması etkisini göstermeye başladı. Düzenleme ile birlikte fahiş fiyat ile satılan araçlar atılan adım ile gerilemeye başladı.

Yeni Şafak’ın haberine göre düzenlemeyle birlikte 18 binden fazla ikinci el sıfır araç online platformlarda satışa çıkarılırken, 15 Eylül’den sonra 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasına takılmak istemeyen galeriler, fahiş kazancını neredeyse sıfıra indirdi. Geçmiş dönemlerde bayiden aldıkları sıfır araçlara 50-100 bin lira fark koyarak satan galerilerin, yasal düzenlemeyle birlikte bayi liste satış fiyatına gerilediği gözlemlendi.

Bayi fiyatından daha ucuza ilanda

Online platformlarda satılan araçların fiyatı neredeyse bayi fiyatına yaklaştı. Türkiye’nin en çok satan araçlarından Fiat Egea 1.3 Multijet Urban Dizel Manuel Sedan aracının fiyatı bayide 529 bin 900 lirayken, onlineda da 549 bin liraya kadar geriledi. Egea’nın bu seçeneği düzenleme öncesinde arz sorunundan kaynaklı sıra yazıldığı için galericiler tarafından en az 50 bin lira farkla satılıyordu. Yine en çok satılan bir başka model olan Renault Clio 1.0 TCe Joy Benzin Yarı Otomatik Hatcback aracının bayi fiyatı 485 bin 900 lira iken online da fiyatı 458 bin 500 liraya kadar geriledi. Bayi fiyatından daha düşük fiyata satılan ikinci el sıfır Clio, galerilerin düzenlemeye takılmamak için araçları daha ucuz fiyata verdiğini de gözler önüne serdi.

Birçok model normale dönüyor

Citroen C3 1.2 PureTech Shine Bussines Benzin Otomatik Hatcback aracının sıfır bayi satış fiyatı 537 bin lira iken, online satış platformunda galericinin sattığı fiyat ise 538 bin lira oldu. Opel Corsa 1.2 Elegance Benzinli Otomatik Hatcback aracının sıfır bayi satış fiyatı 599 bin 900 lirayken, internette 598 bin liraya satışa çıktı. Yine piyasanın en çok tercih edilen ve sıraya yazılan araçlarından Skoda Scala 1.0 TSI Comfort Benzinli Otomatik aracın sıfır model bayi satış fiyatı 619 bin 900 lira iken, bu aracın internet satış fiyatı ise 630 bin liraya kadar düştü.

Arz sorunu çözülürse 2. elde fiyatlar daha da düşer

'Bayide araç bulunamamasının’ önemli bir sorun olduğunu söyleyen RS Oto Ekspertiz Marka Başkanı Fatih Yanık, “Son 3 aya baktığımızda yaklaşık 200 bin adet sıfır kilometre binek ve hafif ticarinin satıldığını görebiliyoruz. Yani sıfır araç var ve satılmış. Ancak nihai tüketici bulamamış. Bu durum alınan kararların etkisiyle yıl sonuna doğru değişecek, nihai tüketici bayilerden sıfır kilometre araca ulaşacaktır. Sıfır araç problemi ortadan tamamen kalktığı takdirde sene sonuna kadar ikinci elde fiyatlar ortalama yüzde 20 dolayında düşüş gösterebilir” dedi.

Siteler düzenlemeye uygun adım atacak

6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi sonrası sahibinden.com’un ardından arabam.com da, sisteminde bazı değişiklikler gerçekleştireceğini duyurdu. arabam.com’un internet sitesinde ikinci el araç ilanı girişlerinde, 6 bin kilometrenin altının seçilememesine yönelik bir geliştirme yapılacak. Geliştirmenin eylül ayı içinde tamamlanması öngörülüyor. Sitede zaten sıfır kilometre araçlar için ikinci el ilanlardan farklı bir bölüm bulunuyor. Halihazırda ikinci el araç listelenen sayfada sıfır araçlar görünmüyor.