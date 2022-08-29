Tarih yaklaşıyor! Emekliler elinizi çabuk tuttun 10 bin TL oldu
Emeklilere 8 bin liraya yaklaşan promosyon ödemeleri bazı bankalarda ek ödemelerle birlikte 10 bin TL'ye kadar çıktı. Emekli promosyonunda son günler yaşlaşıyor. Kampanyalar 31 Ağustos'ta sona erecek. Detaylara bakın...
Emekli promosyonlarından yararlanmak isteyenler için son gün uyarısı yapıldı. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar da harekete geçerek promosyonlarını teker teker duyurdu.
Haber Global'de yer alan habere göre son olarak 8 bin liraya yaklaşan banka promosyonunda özel bir bankadan yeni bir hamle geldi. Bu hamle ile emeklilerin banka promosyonunda 10 bin liraya dayandı.
EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?
Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.
SON GÜN 31 AĞUSTOS
Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek.