Yaş ilerledikçe yapılan flört hataları! Bunları yaparsanız yalnızlığa mahkum kalırsınız

Flört etmek aslında zevkli bir iştir. ama yaş ilerledikçe can sıkıcı bir hal de alıyor olabilir. İlerleyen yalın etkisiyle hayatı toz pembe göremeyip her şeyi farkında olunduğunda her hata daha çok gözünüz batar. Flört edemediğinizden şikayetçiyseniz bunları sakın yapmayın...

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Genç yaşlarda biriyle flört etmek oldukça heyecanlı ve zevkli bir şeydir. İçiniz kıpır kıpır olur, buluşacağınız zaman veya ufacık bir güzel söz duyduğunuz zaman hemen heyecanlanıp muylu olabilirdiniz. Fakat yaş ilerledikçe bu işin de rengi değişiyor. 30'lu yaşlara geldiğinizde anlıyorsunuz ki, aslında kimse hoşunuza gitmiyor ve karşı cinsle vakit geçirmek eskisi kadar heyecan verici değil. Böylelikle bazı hatalı tavırlar içerisine giriyorsunuz ve etrafınızdaki kişileri kendinizden uzaklaştırabiliyorsunuz. 30'lu yaşlarda sıklıkla yapılan flört hatalarını sizler için derledik. Eğer siz de bu ve bu tür hataları yapıyorsanız bundan sonra mutlaka düzeltmeye çalışın. Yoksa şikayet ettiğiniz şeyleri sonsuza kadar yaşayabilirsiniz.

Doğru zamanı beklemek

İlişki yaşamak için sürekli doğru zamanı beklediğinizi düşünüyorsanız, yalnız kalmaya hazır olun. Çünkü o beklediğiniz doğru zaman asla gelmeyecek ve siz de o zamana kadar zaten biriyle olmanın heyecanını kaybedeceksiniz. Doğru zamanı bekliyorum diyerek karşınıza çıkan iyi eş adaylarını elinizin tersiyle itiyorsanız, o beklediğiniz zaman geldiğinde karşınıza kimse çıkmayacak.

Aynı tarz insanlarla görüşmek

Zaten flört etmek konusu sizin için zor bir hal almışken bir de yanı tipte insanlarla görüşürseniz kendinizi iyice bir çıkmaza sokarsınız. Biriyle olmuyorsa o kişinin aynısıyla görüşmek sizce de mantıksız değil mi? Tamam, herkesin hoşlandığı bir tip vardır. Fakat olmadığını görüyorsanız başkalarına da şans vermeniz gerekmez mi?

Kusursuzu aramak

30'lu yaşlara geldiğinizde artık bazı şeyleri sineye çekmek de sizin için çok zor bir hal almış olabilir. Kaşınıza çıkan kişileri çok ince ayrıntılarıyla değerlendirmeye başlarsınız ve illa ki bir kusur bulursunuz. Çünkü kusur aramak için bakan, mutlaka kusur bulur. Bu durum karşınızdakine bir zarar vermez. Ama siz kusursuz birini arıyorsanız kötü bir haberimiz var? Öyle biri yok... Mutlu olmak istiyorsanız karşınızdakinde kusur aramayı bırakın.

Başkalarının düşüncelerini fazla önemsemek

30'lu yaşlara geldiğinizde çevrenizdeki insanlar size birilerini önermeye başlayacaktır. Ya da görüştüğünüz biri varsa aileniz veya çevrenizdeki diğer kişiler de kusur bulacak ve istemeyeceklerdir. Ne aileniz veya bir başkası istiyor diye biriyle görüşün, ne de görüştüğünüz kişinin çok ciddi bir sorunu olmadığı sürece başkalarının fikirleriyle yollarınızı ayırın...