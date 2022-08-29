Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: Ortak adaya protokol imzalatacağız, sözümüzden çıkmayacak

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması sürerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama geldi. Altılı Masa, adayın ismini açıklamadan önce 6 partinin belirleyeceği temel ilkelere sadık kalacağına ilişkin protokol imzalayacak. Ondan sonra adayın ismi açıklanacak.

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AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bugüne kadar aday çıkartamayan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, ve Gelecek Partisi'nden ortaka adayı altılı masanın kuklası yapacak açıklama geldi. Altılı Masa, ortak adaya, daha adaylığını açıklamadan kendi boyunduğu altına alacak, yönetim şeklini ipotek edecek bir protokol imzalatacak.

Yüzde 100 seçilecek bir aday...

Habertürk ekranlarına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayının, ülkeyi nasıl yöneteceğine ilişkin 'protokol' imzalayacağını söyledi. Yüzde yüz seçilecek bir aday belirleyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Ortak aday 'protokol' imzalayacak

“(Cumhurbaşkanı adaylığı) 6 lider birlikte karar verecek. Şu ana kadar konuşulmadı, yeri ve zamanı gelince konuşulacak. Adayın niteliklerini daha önce açıklamıştık. Şimdi temel ilkeleri belirleyeceğiz. Adayın da bunları içselleştirmesi lazım. Aday, 6 partinin belirleyeceği bu temel ilkelere sadık kalacağına ilişkin protokol imzalayacak."

Liderlerle birlikte hareket edecek biri

Devlet yönetimi sıradan bir olay değil. Aday, devlet aklına sahip olacak, devletin ne olduğunu, adaletin, liyakatin ne olduğunu, devletin kurumlarını bilecek. Bunları bilmeyen bir kişiyi ‘iyidir’ deyip getiremezsiniz. Artı, bunların yanında egosuna yenik düşmeyecek. ‘Yetkiye sahip oldum, o ne güzel seçildim, nereden çıktı bu 6’lı masa’ demeyecek. Tepede oturacak kişi aynı zamanda liderlerle birlikte hareket edecek bir kişi olmalıdır. Bütün temel kararları 6 liderin ortak alması lazım."