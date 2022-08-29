Kadınlar bunları çok sık yapıyor! İlişkide erkekleri soğutan davranışlar

Bazı ilişkilerde kadınların farkında olmadan sergilediği davranışlar yüzünden erkekler ister istemez soğuyor ve uzaklaşıyor. Kadınlar, erkeklere nazaran ayrıntılara daha çok takıldığı için bazı anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. İşte ilişkide erkekleri soğutan ve uzaklaştıran kadın davranışları...

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Kadınlar, erkeklere göre daha detaycı oldukları ve daha meraklı oldukları için çoğu zaman ilişkide anlaşmazlıklar olabiliyor. Erkekler daha umursamazdır ve düz yaşarlar. Detaylara fazla takılmazlar, onlar için ayrıntılar pek de önemli değildir. Her şeyin kurcalanmasını sevmezler, hesap sorulmasını ve her şeyin merak edilmesini de sevmezler. Bu tür davranışlar karşısında kendilerini bunalmış ve sıkışmış hissedebilirler. Böyle hissettikleri zaman da kaçmak ve oradan uzaklaşmak isterler. Böylelikle hayatındaki kadından soğumaları onlar için işten bile bile değil. Erkek arkadaşınız ilişkiden ve sizden bir anda soğuduysa ve nedenini anlayamadıysanız, bunları yapıp yapmadığınızı kendi içinizde bir düşünün. İşte erkekleri soğutan davranışlar...

Gelecek planı yapmak

İlişkinin daha başındayken yapılan gelecek planları erkekleri hemen korkutur. Sürekli gelinlikten, düğünden ya da evlenince kaç çocuk yapacağınızı konuşmaktan ya da evlilikle alakalı herhangi bir şeyden bahsetmekten erkekler bir süre sonra sıkılabilir ve sizden uzaklaşabilir. İlişkinin başında bu kadar geleceği kurcalayan ve daha şimdiden bu kadar plan yapan bir kadın, erkekleri yorar ve gözünü korkutur. Bundan dolayı, gelecek planlarınızdan, ilişkini bir sonraki aşamasına bahsetseniz daha iyi olur.

Detaylarla fazla ilgilenmek

Kadınlar, erkeklere nazaran daha detaycı oldukları için daha ilişkinin başında sizin hakkınızdaki ve hayatınızdaki detayları öğrenmek isteyebilir. Çünkü sizinle ilgili detay bilgiler daha çok hoşlarına gider. Kendileriyle ilgili detayları da daha ilişkinin başında sizinle paylaşacaklarından şüpheniz olmasın. Kadınlar sürekli iş hayatıyla ya da aile hayatıyla ve geçmişle ilgili sorular sorarak partnerini tanımaya çalışabilirler. Fakat kadınların ilişkinin daha başındayken bu kadar soru sorarak her şeyi bilmek istemesi erkekleri bir süre sonra bunaltabilir ve soğutabilir.

Suçu karşı tarafa atmak

Kadınlar, genelde haksız olduklarını kabul etmek istemezler ve bir tartışma olduğunda üste çıkmaya çalışır, özür beklerler. Suçu hep erkeğin üstüne atarlar ve bu toksik davranışlar erkekleri çok zaman geçmeden kendilerinden soğutur ve uzaklaştırır. İlişkinizde yaşanan problemleri birlikte konuşarak bir çözüme ulaştırmanız gerekir. Eğer herkes kendi hatalarını bilerek konuşursa, problemlere karşı yapıcı olmak ve çözüm üretmek daha da kolaylaşır.