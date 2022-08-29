Yasemin Özilhan'dan boşanma iddialarına tokat gibi cevap! O paylaşımıyla her şeye nokta koydu

Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan geçtiğimiz günlerde eşi İzzet Özilhan ile ayrılık iddialarına sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla cevap verdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı her şeye açıklık getirmiş dedirtti.

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2006 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan'la 2011 yılında nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerinde kriz çıkmıştı

2012 ve 2013 yıllarında kızları Emine ve Eda'yı kucaklarına alan ünlü çift ilk defa anne baba olma duygusunu tatmıştı. Bir süredir evliliklerine kriz çıktığı iddia edilen çiftten Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımla her şeye nokta koydu.

Bütün fotoğraflarını kaldırdı

Sosyal medya hesabını sık kullanan ünlüler arasında yer alan Yasemin Özilhan geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından eşi ile olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Eşinin sosyal medya hesabını kapatması üzerine Özilhan'ın fotoğrafları kaldırması magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve ünlü çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti.

Uzun süredir Bodrum'da tatil yapan ve yalnızca arkadaşlarıyla fotoğraflar paylaşan Özilhan'ın bu hareketi kafaları karıştırırken ünlü isim iddialar karşısında sessiz kalmayı uygun görmüştü.

"Hala güveniyorum..."

İddiaların durmak bilmemesi üzerine ünlü oyuncu daha fazla dayanamadı. Eşi İzzet Özilhan'ın 40. yaş gününü kutlayan Yasemin Özilhan sosyal medya hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını paylaştı.

Özilhan paylaşımında "40 ve hala güveniyorum... İyi ki..." yazarak çıkan bütün ayrılık iddialarını yalanladı. Özilhan daha önce de eşinin kitap okurken bir fotoğrafını İnstagram storysine atmıştı fakat ayrılık iddiaları ortadan kalkmamıştı. Ünlü oyuncunun eşiyle olan bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.