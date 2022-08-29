BIST 3.143
DOLAR 18,19
EURO 18,08
ALTIN 1.006,58
HABER /  MAGAZİN

Yasemin Özilhan'dan boşanma iddialarına tokat gibi cevap! O paylaşımıyla her şeye nokta koydu

Yasemin Özilhan'dan boşanma iddialarına tokat gibi cevap! O paylaşımıyla her şeye nokta koydu

Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan geçtiğimiz günlerde eşi İzzet Özilhan ile ayrılık iddialarına sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla cevap verdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı her şeye açıklık getirmiş dedirtti.

Abone ol

2006 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan  ve bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan'la 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. 

Evliliklerinde kriz çıkmıştı

2012 ve 2013 yıllarında kızları Emine ve Eda'yı kucaklarına alan ünlü çift ilk defa anne baba olma duygusunu tatmıştı. Bir süredir evliliklerine kriz çıktığı iddia edilen çiftten Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımla her şeye nokta koydu.

Bütün fotoğraflarını kaldırdı

Sosyal medya hesabını sık kullanan ünlüler arasında yer alan Yasemin Özilhan geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından eşi ile olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Eşinin sosyal medya hesabını kapatması üzerine Özilhan'ın fotoğrafları kaldırması magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve ünlü çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti.

Uzun süredir Bodrum'da tatil yapan ve yalnızca arkadaşlarıyla fotoğraflar paylaşan Özilhan'ın bu hareketi kafaları karıştırırken ünlü isim iddialar karşısında sessiz kalmayı uygun görmüştü.

"Hala güveniyorum..."

İddiaların durmak bilmemesi üzerine ünlü oyuncu daha fazla dayanamadı. Eşi İzzet Özilhan'ın 40. yaş gününü kutlayan Yasemin Özilhan sosyal medya hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını paylaştı.

Özilhan paylaşımında "40 ve hala güveniyorum... İyi ki..." yazarak çıkan bütün ayrılık iddialarını yalanladı. Özilhan daha önce de eşinin kitap okurken bir fotoğrafını İnstagram storysine atmıştı fakat ayrılık iddiaları ortadan kalkmamıştı. Ünlü oyuncunun eşiyle olan bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Real Madrid doludizgin Bayern Münih tekledi Arsenal bu sezon başka
Real Madrid doludizgin Bayern Münih tekledi Arsenal bu sezon başka
İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Görüntüler silindi örtbas edildi
İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Görüntüler silindi örtbas edildi
Türkçe rap müziğin sevilen ismi öldü! Ceza, Selim Muran'ın haberini paylaştı
Türkçe rap müziğin sevilen ismi öldü! Ceza, Selim Muran'ın haberini paylaştı
Emeklilikte önemli detay! Bunu mutlaka yapın! Süreyi 1-2 yıl öne çekiyor
Emeklilikte önemli detay! Bunu mutlaka yapın! Süreyi 1-2 yıl öne çekiyor
Fiyatlar 100 bin lira düştü! Otomobil piyasası 6+6 etkisi ile düşüşe geçti
Fiyatlar 100 bin lira düştü! Otomobil piyasası 6+6 etkisi ile düşüşe geçti
Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: Ortak adaya protokol imzalatacağız, sözümüzden çıkmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: Ortak adaya protokol imzalatacağız, sözümüzden çıkmayacak
Yaş ilerledikçe yapılan flört hataları! Bunları yaparsanız yalnızlığa mahkum kalırsınız
Yaş ilerledikçe yapılan flört hataları! Bunları yaparsanız yalnızlığa mahkum kalırsınız
Babasının silahı ile oynuyordu! Sonu feci bitti
Babasının silahı ile oynuyordu! Sonu feci bitti
Baba ve oğlu birlikte üniversite okuyacak: Aynı üniversitede aynı bölümü kazandılar
Baba ve oğlu birlikte üniversite okuyacak: Aynı üniversitede aynı bölümü kazandılar
Bastır parayı al vatandaşlığı! GKRY'den skandal hamle! Silah tüccarı, uyuşturucu baronu...
Bastır parayı al vatandaşlığı! GKRY'den skandal hamle! Silah tüccarı, uyuşturucu baronu...