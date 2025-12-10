Programa katılmayınca herkes ayrıldı sandı, merak etti! Hakan Ural hasta mı, hastalığı ne?
Son birkaç gündür magazin gündeminde herkesin çok merak ettiği ve konuştuğu konulardan biri ''Hakan Ural programda neden yok?'' sorusu oldu. Neler Oluyor Hayatta programının yaptığı konuşmalarla dikkat çeken ve milyonlar tarafından sevilen sunucularından biri olan Hakan Ural'ın stüdyoda yer almaması, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Peki, Hakan Ural programda neden yok? Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...
Son günlerde Hakan Ural'ın, televizyonun popüler programı Neler Oluyor Hayatta'da neden yer almadığı izleyicilerin dikkatini çekti. 10 Aralık 2025 tarihli programda Ural'ın stüdyoda yer almamasının ardından izleyiciler tarafından yöneltilen "Hakan Ural neden yok?" sorusu gündeme oturdu. Peki, Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı? Hastalığa mı yakalandı, hastalığı ne? Detaylar...
HAKAN URAL PROGRAMDA NEDEN YOK?
Resmi açıklamaya göre Ural'ın yokluğu bir sağlık sorunu ile ilgili... Kendisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doktor raporu nedeniyle bu hafta için programa ara verdiğini duyurdu. Bu açıklama, kalıcı bir ayrılık olmadığını gösteriyor ve hem yapım ekibi hem de Ural, programdan ayrılmadığını özellikle vurguladı.
HAKAN URAL'IN HASTALIĞI NE?
Başlangıçta soğuk algınlığı olarak değerlendirilen rahatsızlığı, yapılan testler sonucunda COVID-19 (koronavirüs) olarak tespit edildi.
Hastalık süreci şöyle gelişti:
İlk PCR testleri negatif çıkmasına rağmen, semptomların devam etmesi üzerine ikinci test pozitif oldu. COVID-19 teşhisi konulmasının ardından tedbir amaçlı olarak kısa süreli bir hastane yatışı gerçekleşti.
Bu çerçevede, "Hakan Ural'ın hastalığı ne?" sorusuna net cevap: COVID-19.