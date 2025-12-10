Programa katılmayınca herkes ayrıldı sandı, merak etti! Hakan Ural hasta mı, hastalığı ne?

HAKAN URAL PROGRAMDA NEDEN YOK?

Resmi açıklamaya göre Ural'ın yokluğu bir sağlık sorunu ile ilgili... Kendisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doktor raporu nedeniyle bu hafta için programa ara verdiğini duyurdu. Bu açıklama, kalıcı bir ayrılık olmadığını gösteriyor ve hem yapım ekibi hem de Ural, programdan ayrılmadığını özellikle vurguladı.