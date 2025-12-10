BIST 11.276
Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan güzel haber! Evlilik kararı aldılar Damat bakın kim çıktı...

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy evleniyor. Ünlü oyuncu sevgilisi Yağız Can Konyalı'dan evlilik teklifi aldı. Mutluluklarını pasta keserek kutlayan çifte tebrik mesajları yağdı.

Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan güzel haber! Evlilik kararı aldılar Damat bakın kim çıktı... - Resim: 1

Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan güzel haber! Evlilik kararı aldılar Damat bakın kim çıktı... - Resim: 2

Derya Baykal'ın oyuncu kızı Derya Şensoy bir süredir meslektaşı Yağız Can Konyalı ile mutlu bir birliktelik sürdürüyordu.

Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan güzel haber! Evlilik kararı aldılar Damat bakın kim çıktı... - Resim: 3

İkilinin ilişkisi, 2025 Şubat'ında ortaya çıkmıştı.

Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan güzel haber! Evlilik kararı aldılar Damat bakın kim çıktı... - Resim: 4

Şensoy, daha önce dört yıllık birliktelik yaşadığı iş insanı Celal Can Algül ile yollarını sessizce ayırdıktan sonra Konyalı ile aşk yaşadığını Atina tatilinden paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştu.

