Güllü’nün kızı Tuğyan'ın yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile bir kişi, polis ekiplerince Yalova'ya getirildi.