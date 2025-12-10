Güllü’nün kızı Tuğyan'ın yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Yalova'daki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur dün İstanbul'da gözaltına alındı ve Yalova'ya getirildi. Gülter ve Ulu'nun, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddia edildi. Öte yandan Güllü'nün ölümünün ardından kızının kafa karıştıran mesajları ortaya çıkmıştı. İki simin yakalanmadan önce Büyükçekmece’de sokakta dolaştıkları anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile bir kişi, polis ekiplerince Yalova'ya getirildi.
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Yalova Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir süredir teknik takip altında tutuldukları öne sürülen Gülter ve Ulu'nun, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine gözaltı kararı verilmişti.
Dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda Gülter, Ulu ve 1 kişi gözaltına alınmıştı.