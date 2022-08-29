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Gelinlikten daha çok konuşuldu! Oğuzhan Koç'un damat ayakkabısı düğüne damga vurdu

Gelinlikten daha çok konuşuldu! Oğuzhan Koç'un damat ayakkabısı düğüne damga vurdu

Geçtiğimiz gün akşam dünya evine giren oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un gündeme damga vuran düğününde taze damat Oğuzhan Koç'un ayakkabıları olay oldu.

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2021'in ocak ayında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç çifti bir dönem ayrılık yaşadıktan sonra ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

Ardından Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer gününde sürpriz evlilik teklifiyle aşklarını nikah masasına taşıma kararı alan ünlü çift kısa süre içerisinde nişanlanmış ve kız isteme töreni gerçekleşmişti.

"O gün boşuz" demişlerdi

26 Ağustos'ta dünyaevine gireceklerini "O gün boşuz" diyerek kahkahalar eşliğinde açıklayan çiftin düğünü olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelenmişti. 

Masrafları 4 milyon TL tuttuğu iddia edilen düğün törenine aileler, akrabalar, arkadaşlar ve birçok ünlü ismin katıldı. Nikah töreninde çift mutluluğa 'evet' derken kendilerine özel olarak tasarlattıkları gelinlik ve damatlığı giydiler. 

Beş metre ayakkabı

Demet Özdemir düğün töreninde konukların karşısına iki farklı gelinlikle çıktı. Ünlü oyuncu gelinliklerden birini nikah esnasında birini ise eğlenirken giydi. Çok konuşulan o gelinliklerden sonra Oğuzhan Koç'un düğünde giydiği ayakkabılar gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü şarkıcının damatlığının altına giydiği siyah ayakkabıları yüksek topukları yüzünden sosyal medyada gündem oldu. Oğuzhan Koç'un ayakkabısına bazı Twitter kullanıcıları tarafından "Beş metre ayakkabı giymiş" yorumları yapıldı.

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