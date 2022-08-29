BIST 3.127
DOLAR 18,19
EURO 18,06
ALTIN 1.006,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Girişi yasak olan mağaraya girdi! Sonrası korkunç...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Girişi yasak olan mağaraya girdi! Sonrası korkunç...

 KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde mağaradan çıkmak isterken düşen kişi hayatını kaybetti. Mağaranın yıllar önce tehlikeli olduğu için belediye tarafından kapatıldığı öğrenildi.

Abone ol

Mustafa Uğur (73) ile Alaattin Çiftçi Maraspolis Mağarası'nın kapalı olan üst kısmındaki girişini açarak mağaraya girdi. Mağaradan çıkarken ayağı kayan Uğur, aşağı düştü. Çiftçi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Uğur'un cenazesi, incelemenin ardından Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mağaraya girişin yasak olduğu, yıllar önce tehlikeli olduğu için belediye tarafından kapatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu taktikleri öğrenmeden sakın alışverişe çıkmayın
Bu taktikleri öğrenmeden sakın alışverişe çıkmayın
Merkez'in faiz kararı sonrası coştu! Dolar yeni haftada hız kesmiyor 19 lira olur mu?
Merkez'in faiz kararı sonrası coştu! Dolar yeni haftada hız kesmiyor 19 lira olur mu?
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 kamu işçisi alımı yapacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 kamu işçisi alımı yapacak
Kadınlar bunları çok sık yapıyor! İlişkide erkekleri soğutan davranışlar
Kadınlar bunları çok sık yapıyor! İlişkide erkekleri soğutan davranışlar
Zehra Taşkesenlioğlu'ndan video açıklaması : Başım açık özel anlarımı Ünsal Ban çekti ve....
Zehra Taşkesenlioğlu'ndan video açıklaması : Başım açık özel anlarımı Ünsal Ban çekti ve....
Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda arttı
Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda arttı
Yasemin Özilhan'dan boşanma iddialarına tokat gibi cevap! O paylaşımıyla her şeye nokta koydu
Yasemin Özilhan'dan boşanma iddialarına tokat gibi cevap! O paylaşımıyla her şeye nokta koydu
Real Madrid doludizgin Bayern Münih tekledi Arsenal bu sezon başka
Real Madrid doludizgin Bayern Münih tekledi Arsenal bu sezon başka
İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Görüntüler silindi örtbas edildi
İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Görüntüler silindi örtbas edildi
Ahmet Hakan'dan Milli Gazete'nin 'Ahmet Hakan sapkın Gülşen’e sahip çıktı' haberine cevap
Ahmet Hakan'dan Milli Gazete'nin 'Ahmet Hakan sapkın Gülşen’e sahip çıktı' haberine cevap