Girişi yasak olan mağaraya girdi! Sonrası korkunç...

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde mağaradan çıkmak isterken düşen kişi hayatını kaybetti. Mağaranın yıllar önce tehlikeli olduğu için belediye tarafından kapatıldığı öğrenildi.

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Mustafa Uğur (73) ile Alaattin Çiftçi Maraspolis Mağarası'nın kapalı olan üst kısmındaki girişini açarak mağaraya girdi. Mağaradan çıkarken ayağı kayan Uğur, aşağı düştü. Çiftçi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Uğur'un cenazesi, incelemenin ardından Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mağaraya girişin yasak olduğu, yıllar önce tehlikeli olduğu için belediye tarafından kapatıldığı öğrenildi.