Ünsal Ban kimdir eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem videosunu çekti düğün resimleri

ERZURUM AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun başı açık mahrem videosunu eşi Ünsal Ban'ın çektiği ortaya çıktı. Ünsal Ban ile Zehra Taşkesenlioğlu 2019 yılında evlenmişti. Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban'ın düğününe ünlüler ve bakanlar akın etmişti. Peki Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem videosunu çeken boşanmaya çalıştığı eşi Ünsal Ban kimdir nereli ve kaç yaşında?

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AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu başı açık bir halde evinde çekilen ve 'mahrem' olarak nitelediği video ile günde olurken eşi Ünsal Ban'ın kim olduğu merak konusu oldu. Zehra Taşkesenlioğlu evlendiğinde eşi Ünsal Ban THY rektörü olarak görev yapıyordu. 1972 Erzurum doğumlu olan Zehra Taşkesenlioğlu ilk evliliğini Ünsal Ban ile yaptığında 47 yaşındaydı.

Ünsal Ban kimdir nereli kaç yaşında?

Ünsal Ban ile Zehra Taşkesenlioğlu twitter üzerinden tanıştılar. Ünsal Ban, Zehra Taşkesenlioğlu'nun bir twitine beğeni yorumu yazınca ikili arasındaki ilişki nikah masasına kadar gitti. Zehra Taşkesinloğlu o zaman Erzurum milletvekiliydi Ünsal Ban ise rektörlük yaıyordu. 2019 yılında Zehra Taşkesenlioğlu ile evlenen Ünsal Ban, Ankara’da 1970 yılında doğdu. İlk, orta ve liseyi Ankara'da tamamlayan Ünsal Ban, 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Lisans, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans, 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.

Ünsal Ban'ın akademik kariyeri

Ünsal Ban, 1993 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Akademik kariyerini bu fakültede yürüten Ünsal Ban, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe/Finansman Anabilim Dalında Doçentlik kadrosuna, 2011 yılında da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde profesörlük kadrosuna atandı. Almanca ve İngilizce bilen Ünsal Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. Ünsal Ban 2015 seçimlerinde de AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu.

Zehra Taşkesen kaç yaşında kimdir?

1972 doğumlu olan Zehra Taşkesenlioğlu, Meclis'e Erzurum milletvekili olarak girdi. 50 yaşında olan Zehra Taşkesenlioğlu eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşidir. Taşkesenlioğlu ailesi aslen Erzurumludur.