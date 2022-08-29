Yaza veda! Kış bir anda bastıracak uzmanı tarihi söyledi Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. 5 günlük hava durumu haritasında sağanak yağışlar ve sıcaklık dikkat çekiyor. Öte yandan uzman isim tarih verdi ve "Yazın bittiğini hissedeceğiz" dedi. İşte bölge bölge son durum...
Mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklık Eylül ayı ile birlikte inişe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre bugün sıcaklık bunaltamaya devam edecek. Öte yandan bazı şehirlerde sağanak yağış görülecek.
Sağanak yağış beklenen iller: Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçeleri
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Marmara bölgesi ve İstanbul'da Çarşamba günü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.
-Uzun kolluları hazırlayın. Hava 6 ve 7 Eylül geceleri soğuk. Rüzgarlar Karayel olacağı için hissedilen sıcaklık çok daha düşük olacak.