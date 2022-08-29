Yaza veda! Kış bir anda bastıracak uzmanı tarihi söyledi Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklık Eylül ayı ile birlikte inişe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre bugün sıcaklık bunaltamaya devam edecek. Öte yandan bazı şehirlerde sağanak yağış görülecek.