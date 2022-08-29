Ünlü manken Özge Ulusoy sevgilisi hakkında dedikleriyle herkesi şaşırttı! "Kem gözlüler var"

Ünlü manken Özge Ulusoy'un sosyal medya hesabından yaptığı soru cevap etkinliğinde sevgilisi hakkında sorulan bir soruya verdiği kem gözlüler cevabı gündem oldu.

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Yaklaşık üç yıldır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan 39 yaşındaki Türk manken ve sunucu Özge Ulusoy daha önce 2010 yılında Ferruh Taşdemir ile nikah masasına oturmuş ve aynı yıl ayrılmıştı.

Faruk Çolakoğlu'yla olan ilişkisini gözlerden uzak yaşayan ünlü manken sosyal medya hesabından yaptığı soru cevap etkinliğiyle takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı.

"Göz önünde yaşamak istemiyorum"

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüm isimlerden olan Özge Ulusoy'un takipçisinin sorduğu "Sevgilinizi neden gizliyorsunuz?" sorusuna herkesi şok edecek bir cevap verdi.

Ünlü manken o soruya "Gizlemiyorum ama ilişkimi göz önünde yaşamak da istemiyorum. Hem nazar var, kem göz var, kıskanç var... Var da var..." diyerek ilişkisini gizli yaşamayı tercih ettiğini sözleriyle ifade etti.

Paylaşımıyla şaşırtmıştı

İnstagram hesabından sevgilisiyle paylaşım yapmamayı tercih eden Ulusoy geçtiğimiz günlerde Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamış ve herkesi şaşırtmıştı.

Ünlü isim sevenlerine bir şok daha yaşatarak geçtiğimiz günlerde muhabirlerden gelen evlilik sorusuna "İnşallah birlikteliğimiz evlilikle taçlanır. Evlilik işi kısmet işi. İlk başta sevdiğim insan yanımda olsun, biz mutlu olalım yeter. Her şey zamanı geldiğinde olur." şekilde cevaplayarak evliliğe sıcak baktığını açıklamıştı.

Özge Ulusoy kimdir?

28 ekim 1982 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen İzmirli olan ünlü isim ailesinin en küçük çocuğudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümünde ortaokul ve liseyi okuyan Ulusoy Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü mezundur. Ünlü manken 2003 yılında Miss Turkey yarışmasında 2. olmuş ve adını geniş kitlelere duyurmuştur.