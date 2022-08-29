'SİHA satmayız' sözleri sonrası deliye döndüler! Baykar'a ve Bayraktar ailesine şok tehdit

BBC Rusça servisine mülakat veren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kendisine yöneltilen "Moskova size büyük paralar teklif ederse onlara da Bayraktar satar mısınız?" sorusuna, Moskova bize ne kadar para teklif ederse etsin onlara satış yapmayız" yanıtını vermişti. Bu sözlerin ardından deliye dönen Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, Türk şirketi Baykar'ı ve Bayraktar ailesini hedef alan bir mesaj yayınladı.

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Rusya’nın hacker grubu Killnet, Türkiye şirketi Baykar’a yönelik bir tehdit mesajı yayınladı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre; Kremlin destekli hacker grubu Killnet, Telegram kanalından yaptıkları açıklamada, Rusya ordusuna Ukrayna saldırılarında kayıp verdiren Bayraktar SİHA’larını üreten Baykar’ı ve şirketin sahibi Bayraktar Ailesi’ni tehdit etti.

"Rusya'ya SİHA satmayız"

BBC Rusça servisine mülakat veren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kendisine yöneltilen "Moskova size büyük paralar teklif ederse onlara da Bayraktar satar mısınız?" sorusuna, 'Bizim işimizin temeli hiçbir zaman para ve maddiyat olmadı. Moskova bize ne kadar para teklif ederse

etsin onlara satış yapmayız" yanıtını verdi. Kremlin’in desteklediği Hacker grubu Killnet’in tehdit mesajı, bu açıklamaların ardından geldi.

"Üretim tesislerini vururuz"

Daha önce Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Baykar Teknoloji’nin, Ukrayna’da SİHA üretimine ilişkin bir fabrika kuracağına yönelik haberler üzerine o tesisin meşru hedef olacağını açıklamıştı.