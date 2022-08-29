Dünyanın en büyüğü üstelik Türkiye'de herkesin ilk aklına gelen şey çok belli

Şanlıurfa’da yaklaşık 636 bin dekar alanı kapsayan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde ayçiçeği hasadı tüm hızıyla devam ediyor. İşletmedeki 64 bin 400 dekar alanda martın ilk haftası ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi.