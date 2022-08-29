Dünyanın en büyüğü üstelik Türkiye'de herkesin ilk aklına gelen şey çok belli
Dünyanın en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı başladı. Ülkenin yemeklik yağ ihtiyacının büyük bir kısmı da buradan karşılanıyor. Dışa bağlılığın yüksek oranda azalmasına rağmen ilk akla gelen marketlerdeki yağ fiyatları oldu. 636 bin dekarlık arazinin küçük bir bölümünden elde edilecek hasat miktarı ise dikkat çekiyor.
Şanlıurfa’da yaklaşık 636 bin dekar alanı kapsayan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde ayçiçeği hasadı tüm hızıyla devam ediyor. İşletmedeki 64 bin 400 dekar alanda martın ilk haftası ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi.
Olgunlaşan ayçiçeği, Ağustosun ikinci haftasında hasat edilmeye başlandı. Onlarca biçerdöver, yan yana dizilerek Türkiye’nin yemeklik yağ ihtiyacının bir kısmını karşılayacak olan ayçiçeğinin hasadını yaptı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya giren biçerdöverlerin hasadı havadan da görüntülendi.
"Tek parça şeklinde yönetilen en büyük çiftlik"
TİGEM’de ziraat mühendisi olarak görev yapan Abdulkadir Taner, "“Dünyanın tek parça şeklinde yönetilen en büyük çiftliği konumunda olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Mart ayının ilk haftasında ekimini yaptığımız yağlık ayçiçeği hasat dönemi gelmiş bulunuyor." dedi.