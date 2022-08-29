BIST 3.132
DOLAR 18,19
EURO 18,13
ALTIN 1.007,48
HABER /  GÜNCEL

Eren Abluka-35 Operasyonunda PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Eren Abluka-35 Operasyonunda PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Eren Abluka-35 Operasyonunda, Van İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen sığınak ve mağarada patlayıcı madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında terörden arındırılan Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı mevkisinde terör örgütü PKK/KCK'ya ait sözde bölge cephanesi olarak kullanılan mağara ve sığınak tespit edildi.

Patlayıcı, silah, el bombası...

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince, istihbarat çalışmaları sonucu tespit edilen sığınakta, 20 kilogram TNT patlayıcı, 1 zaman ayarlı EYP düzeneği, 40 fünye, 20 bomba düzeneği için güçlendirici elektronik parça ve ledler, 1 elektronik devre paneli, 19 AK-47, 1 HK-33 piyade tüfeği, 1 M-16, 1 T-40 bomba atar, 1 PKM makineli tüfek, 1 PKM namlusu, 18 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 2883 çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 6 el bombası, 10 el bombası fünyesi, 99 farklı silahlara ait şarjör ile çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
3 milyar sterlinlik dev savaş makinesi arızalandı
3 milyar sterlinlik dev savaş makinesi arızalandı
Ünlü manken Özge Ulusoy sevgilisi hakkında dedikleriyle herkesi şaşırttı! "Kem gözlüler var"
Ünlü manken Özge Ulusoy sevgilisi hakkında dedikleriyle herkesi şaşırttı! "Kem gözlüler var"
Çocuğunuz çok öksürüyorsa bunları mutlaka deneyin! Öksürüğe en iyi gelen yöntemler
Çocuğunuz çok öksürüyorsa bunları mutlaka deneyin! Öksürüğe en iyi gelen yöntemler
Barcelonalı yıldız futbolcu Aubameyang'a silahlı soygun şoku! Darp ettiler
Barcelonalı yıldız futbolcu Aubameyang'a silahlı soygun şoku! Darp ettiler
"Üç adımda yeni konut hamlesi" Bakan Kurum detayları açıkladı: Özel kontenjan ayrılacak
"Üç adımda yeni konut hamlesi" Bakan Kurum detayları açıkladı: Özel kontenjan ayrılacak
'SİHA satmayız' sözleri sonrası deliye döndüler! Baykar'a ve Bayraktar ailesine şok tehdit
'SİHA satmayız' sözleri sonrası deliye döndüler! Baykar'a ve Bayraktar ailesine şok tehdit
Kocaeli'de tütüncüde yabancı uyruklu dehşet saçtı! Biri kadın 2 ağır yaralı
Kocaeli'de tütüncüde yabancı uyruklu dehşet saçtı! Biri kadın 2 ağır yaralı
TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman 'kurtuluş kutlamalarına karşıyım' dedi! Fatih Altaylı'dan 'Alçakça niyet' cevabı geldi
TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman 'kurtuluş kutlamalarına karşıyım' dedi! Fatih Altaylı'dan 'Alçakça niyet' cevabı geldi
Ergin Ataman isyan etti: Türk Milli Takımı’na büyük bir saygısızlık
Ergin Ataman isyan etti: Türk Milli Takımı’na büyük bir saygısızlık
4 milyon kişi başvuru yaptı 7 bin 200 lira destek! Bakan Derya Yanık'tan 'ödeme' açıklaması emekliler de dahil edildi
4 milyon kişi başvuru yaptı 7 bin 200 lira destek! Bakan Derya Yanık'tan 'ödeme' açıklaması emekliler de dahil edildi