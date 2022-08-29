Domates üreticileri sattıkları ürünün fiyatını görünce isyan ettiler denetim sıkılaştırılsın

ELAZIĞ’da domates hasadı devam ederken, tarladan çıkan domates 2 buçuk liraya komisyonculara, aynı ürünün marketlerde 13 liraya vatandaşlara satılıyor. Fiyatların yüksek olmasından şikayetçi olan vatandaşlar, Ticaret Bakanlığının denetimlerini sıklaştırmasını istedi.

Abone ol

Elazığ'da merkeze bağlı Alatarla köyünde, 800 dönüm alan üzerinde ekilen domatesin hasadı devam ediyor. Üretilen domatesler, başta kurutmalık olarak Avrupa sofralarını süslerken, toplanan domateslerin bir kısmı da sebze haline satılıyor.

Tarlada toplanan domateslerin kilogramı sebze haline 2 buçuk liradan satılırken, aynı domatesin tarladan çıktıktan sonra marketlerde 13 liraya satıldığı görüldü. Üreticiler, denetimlerin eksik olması nedeni ile fiyat farkının bu kadar açıldığını belirterek vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için denetimlerin sıklaştırılmasını talep etti.

800 dönümde domates hasadı yaptıklarını belirten Fırat Arak, "Bahardan beri buradayız. Domateslerimizi ektik ve çapasını yaptıktan sonra toplamaya başladık. Verim geçen seneye göre daha güzel, Domates dışarıda 12-13 lira tarlada ise 2,5 ile 3 lira arasında. Mal sahibi zor durumda. Sepetler gençler tarafından sabahtan akşama kadar taşınıyor. Bence taştan daha zor. Çamur, toprak, ilaç kokusu her şey var Allah yardımcımız olsun" dedi.

Elazığ’da domates hasadının devam ettiğini belirten işçilerden Özgür Arak, “Domateste verim geçen seneye göre daha çok. Sabahın erken saatlerinde başlıyoruz akşam 18.00’a kadar devam ediyoruz” diye konuştu.

4 aydır domates tarlasında çalıştıklarını aktaran Melek Tepe ise "Domates fidesinin dikildi şimdi de toplama işlemleriyle devam ediyoruz. Zaman zaman hastalanıyoruz. Hava çok sıcak. İşçiler ve mal sahibi sıkıntılı. Herkes beklediğini alamıyor. Ekonomiye destek olmak için buradayız. Yoksa bu şartlarda çalışılmaz" şeklinde konuştu.