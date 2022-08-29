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Bu durumları yaşıyorsanız aldatılıyor olabilirsiniz!

Bu durumları yaşıyorsanız aldatılıyor olabilirsiniz!

Hem ilişkilerde, hem de evliliklerde herkes dönem dönem aldatıldığı hissine kapılabilir. Bu düşüncenin doğru olup olmadığını ise farklı şekilde sorgulayan kişiler, bazı durumlarda dedektiflere de başvurabiliyor. Bir dedektif grubu, aldatıldığınızı gösteren bazı işaretleri takipçileri ile paylaştı.

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Aldatılmak hemen hemen her ilişkinin en kötü senaryoları arasında bulunuyor. Birçok kişi partnerinin kendini aldatıp aldatılmadığını öğrenmek için türlü seçeneklere başvurabiliyor. Bunlardan bazıları sosyal medya hesaplarını incelemek olurken, bazıları ise daha üst seviyelerde olan dedektif tutmaya kadar gidebiliyor. Özel bir dedektif grubundan oluşan ekip, ilişkilerde aldatıp aldatılmadığınızın ortaya çıkması için 5 önemli işareti açıkladı.

Özel dedektiften 5 büyük aldatılma sinyali

Dedektifler, TikTok'ta @downunderinvestigations kullanıcı adlı hesaplarının biyografisinde kendilerini Avustralya'da yaşayan "Lisanslı ve Deneyimli Özel Dedektifler" olarak tanıtıyor. Uygulamada sık sık özel dedektif olarak ne tür işler yaptıkları ile ilgili şeyleri anlatırken, görev sırasında öğrendikleri bazı şeyler hakkında videolar yayımlıyorlar.

Yeni yayınlanan bir kısa videoda dedektiflerden biri, araba kullanırken önündeki yolun videosunu yayımladı ve "Aldatan biriyle birlikte olduğunuzu gösteren en büyük 5 işareti" takipçileri ile paylaştı.

Daha sonra aldatan birinin sergileyebileceği tüm özellikleri hızlıca açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

Büyük ve küçük şeyler hakkında yalan söylerler, aşırı derecede savunmacı olurlar, kendinizden şüphe etmenize neden olurlar, sizi aldatmakla suçlarlar ve aldatma geçmişleri vardır.

Dedektif daha sonra izleyicilerden, 20 bin 300'den fazla TikTok kullanıcısının çok çeşitli yanıtlar vermesine sebep olan videonun yorumlarında "aldatması olası partnerin diğer işaretlerini" paylaşmalarını söyledi.

Bir takipçi, "Kendi görünüşlerine ve kilolarına ani bir ilgi duyarlar" cevabını verdi ve @downunderinvestigations buna şu şekilde yanıt verdi:

Kesinlikle katılıyorum! Yeni kıyafetler, parfüm/tıraş sonrası losyon takıntısı, duş almaya ve kendi kıyafetlerini yıkamaya daha fazla zaman ayırma.

Özel dedektif yaptığı yorumlarında ayrıca, partnerinizin telefonunda belirli değişiklikleri ve telefonla ilgili nasıl davrandığını fark ederseniz, bunun muhtemel bir aldatma belirtisi olabileceğini söyledi.

Telefonun sesinin kapanması

Takipçiler ayrıca, önemli kişilerin "telefonlarının aniden kapanması ya da sürekli sessizde olması" ve "telefonlarını FBI gibi korumaları" gibi bu davranış değişikliğine ilişkin spesifik örnekleri de dedektifler ile paylaştı.

Takipçiler, aldatan bir partneri tespit etmek için ipuçlarını paylaşmayı sürdürdü.

Telefon ve mesajlara ilgisizlik

Bir izleyici, "Durmadan önünüzde telefonları çalar ve aramalara cevap vermezler" şeklinde mesaj yazdı.

Bu yorumun ardından bir başkası, "Bu kişiler paranoyaktır" diyerek şunları söyledi:

Bizi kimin aradığını bilmek isterler, bizim aldatıp aldatmadığımızı araştırmaya çalışırlar ve erkekleri görmek için [Facebook] arkadaş listesine bakarlar.

2020 yılında The Independent'a konuşan özel dedektif Tom Martin, eşinizin sizi aldattığına dair en önemli 20 ipucunu detaylandırdı; bunlar arasında en yaygın olanları ise alışkanlıklarında değişiklik, evden erken çıkıp geç dönme ve açıklanamayan harcamalar olarak belirtildi.

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