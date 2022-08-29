BIST 3.132
DOLAR 18,19
EURO 18,13
ALTIN 1.007,48
HABER /  DÜNYA

Güvenlik çitlerinden atlayıp zorla girdi oraya düştü! Hayvanat bahçesinde dehşet

Güvenlik çitlerinden atlayıp zorla girdi oraya düştü! Hayvanat bahçesinde dehşet

GANA'nın başkenti Akra'daki hayvanat bahçesine zorla giren bir kişinin, arslan saldırısında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Abone ol

Gana Ormancılık Komisyonundan yapılan açıklamada, Akra'daki hayvanat bahçesinin güvenlik çitlerinden atlayan 30 yaşlarındaki bir kişinin, arslan muhafazasının içine düştüğü belirtildi.

Açıklamada, bu sırada arslanlardan birinin, "davetsiz misafir" olarak açıklanan bu kişiye saldırarak öldürdüğü ifade edildi.

Ölen kişinin cesedinin morga kaldırıldığı aktarılan açıklamada, arslanların ise güvenlik altına alındığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Domates üreticileri sattıkları ürünün fiyatını görünce isyan ettiler denetim sıkılaştırılsın
Domates üreticileri sattıkları ürünün fiyatını görünce isyan ettiler denetim sıkılaştırılsın
Polisten kaçarken saklandığı evdeki bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı
Polisten kaçarken saklandığı evdeki bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı
Eren Abluka-35 Operasyonunda PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
Eren Abluka-35 Operasyonunda PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
3 milyar sterlinlik dev savaş makinesi arızalandı
3 milyar sterlinlik dev savaş makinesi arızalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: 2023 Türkiye için yeni bir milât olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: 2023 Türkiye için yeni bir milât olacak
Çocuğunuz çok öksürüyorsa bunları mutlaka deneyin! Öksürüğe en iyi gelen yöntemler
Çocuğunuz çok öksürüyorsa bunları mutlaka deneyin! Öksürüğe en iyi gelen yöntemler
Barcelonalı yıldız futbolcu Aubameyang'a silahlı soygun şoku! Darp ettiler
Barcelonalı yıldız futbolcu Aubameyang'a silahlı soygun şoku! Darp ettiler
İbrahim Tatlıses yine reddetti! Oğlu Ahmet Tatlı'ya çok sert sözler: "Numarasını yaptı gitti"
İbrahim Tatlıses yine reddetti! Oğlu Ahmet Tatlı'ya çok sert sözler: "Numarasını yaptı gitti"
"Üç adımda yeni konut hamlesi" Bakan Kurum detayları açıkladı: Özel kontenjan ayrılacak
"Üç adımda yeni konut hamlesi" Bakan Kurum detayları açıkladı: Özel kontenjan ayrılacak
'SİHA satmayız' sözleri sonrası deliye döndüler! Baykar'a ve Bayraktar ailesine şok tehdit
'SİHA satmayız' sözleri sonrası deliye döndüler! Baykar'a ve Bayraktar ailesine şok tehdit