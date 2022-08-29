3 gün hapis yatan Gülşen hakkında önemli gelişme! Çocuğum var demişti oğlu ve eşi...

Şarkıcı Gülşen 25 Ağustos 2022'de İmam Hatiplileri ilişkin sözleri sebebiyle tutuklanmıştı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde hapis yatan Gülşen hakkında son dakika gelişmesi var. Gülşen'in hapis hayatı bugün bitti. Ünlü şarkıcı Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu'ndan olan oğlunu gerekçe göstererek 'Beni tutuksuz yargılayın' demişti. Gülşen'in cezaevindeki hali de ortaya çıktı. İşte Gülşen ile ilgili son dakika haberi ve cezaevindeki detay...

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Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konserinde kullandığı “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” ifadeleri sonrası hakkında açılan soruşturmayla hapse girmişti. 25 Ağustos perşembe günü evinde gözaltına alınan Gülşen, 'çocuğu olduğunu belirterek tutuksuz yargılanma' talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti bu istediği dikkate almayarak Gülşen'i 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklayıp Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne göndermişti.

Gülşen hakkındaki son dakika haberi

Gülşen'in tutuklanması kamuoyunda büyük tepki çekerken bugün önemli bir gelişme yaşandı. Avukatlarının yaptığı tutukluluğa itiraz dilekçesi işleme kondu. Son dakika haberine göre Gülşen'in serbest bırakılması kararı çıktı. 3 gün cezaevinde kalan Gülşen bugün tahliye edilecek.

Gülşen'in hapisteki hali

Bakırköy Kadın Kapalı cezaevinde 3 gündür hapis yatan Gülşen için'i cezaevinde avukatları ziyaret etmişti. Avukatları Gülşen'in cezaevindeki durumunu anlattı. Meğer Gülşen 2 gün boyunca şiddetli baş ağrısıyla kıvranmış. Medyaya Gülşen için hapiste ayrıcalık yapıldığı iddiası yansımıştı avukatı ise şunları aktardı:

-“Bırakın özel muameleyi hafta sonu revir kapalı olduğu için iki gün boyunca baş ağrısı ile kıvrandı Gülşen. En basit ilaca dahi erişimi yoktu. Herkese nasıl muamele ediliyorsa Gülşen’e de öyle muamele ediliyor. İlk gün 1000 TL’lik alışveriş hakkı vardı, havlu vs ile onu doldurdu.

Gülşen'in oğlu bilmiyor

Gülşen'in cezaevine girişi küçük oğlundan saklanmış. Bunu da avukatları söyledi. 5 yaşındaki Azur Benan'ın ise sürekli annesini sorduğu öğrenildi.

Gülşen ne demişti?

Şarkıcı Gülşen'in 30 Nisan'da İstanbul'da verdiği konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleri 4 ay sonra sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Gülşen hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştı ve tutuklanmıştı.

Gülşen : Arkadaşıma şaka yaptım

Gülşen kamuoyuna yansıyan sözlerini izah etmiş ve özür dilemişti. Savcılıkta verdiği ifadede ise Gülşen bunun arkadaşı ile arasındaki bir şakalaşmada söylendiğini aktarmıştı. "Ben 25 yıllık sanatçıyım' diyen Gülşen şakalaşmanın detaylarını da ifadesinde şöyle özetlemişti:

*"Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur".

Gülşen : Çocuğumun bana ihtiyacı var

Şarkıcı Gülşen tutuklanma talebiyle hakimin karşısına çıktığında küçük çocuğu olduğunu belirtip 'bana ihtiyacı var tutuksuz yargılayın' demişti. Gülşen “Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum” talebine rağmen tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.