Gülşen'in bilinmeyen ilk kocası kimdir Erol Köse mahvetmişti! Annesi olmasın diye Yasin okutmuş
Şarkıcı Gülşen cezaevine girince gündeme oturdu. Gülşen'in evlilikleri ve çocukları merak konusu oldu. Gülşen iki kez evlendi ama ilk eşini bilen pek yok. Gülşen 2 kez de evliliğin eşinden döndü. Pek çok kişinin eşi diye bildiği Fahrettin Aykut ile ilişkisi ise olaydı. Peki Gülşen'in son eşi Ozan Çolakoğlu kimdir çocukları kaç yaşında? İşte Gülşen'in evlilikleri ve eski yeni eşi...
Şarkıcı Gündem 2022 yılına önce sahne kıyafetleri ile damga vurdu ardından aldığı hapis cezasıyla. Nisan ayında İmam Hatipliler hakkında yaptığı şaka, Ağustos ayında başını yaktı. Gülşen hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi ve ünlü isim Bakırköy Kadın Kapalı cezaevinde 3 gün hapis yattı. İtiraz üzerine hapis cezası ev hapsine çevrilen Gülşen, 'çocuğu için' tutuksuz yargılanmak istemişti. Peki gündemi altüst eden Gülşen kimdir, ilk eşi kimdi, son kocası ve çocuğu hakkında neler biliniyor? Gelin Gülşen'in annesinin okumasına üflemesine rağmen sahnelere uzanan olaylı hayatına ve evliliklerine bir bakalım...
Gülşen aslen nereli?
46 yaşında olan Gülşen, 29 Mayıs 1976 yılında İstanbul Çapa'da dünyaya geldi. Gülşen İstanbul doğumlu olsa da aslen Karadeniz kızıdır. Ailesi Orduludur. Babası Aslan Bayraktar makina mühendisi. Annesinin ismi Nimet Bayraktar... Gülşen'in ailesinin hala Ordu merkezde bir çok fındık bahçesi bulunuyor. Gülşen ailenin en küçük çocuğu. Bir ablası ve ağabeyi olan Gülşen, müzik hayatına 16 yaşında başladı. İlk bestesini yaptığında 16 yaşındaydı. Şehremini Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Bölümü’ne giren Gülşen, 2 yıl okuduktan sonra eğitimini yarıda bıraktı. Okul hayatı ile birlikte İstanbul’da kulüplerde sahne almaya başlayan Gülşen ilk albümünü 1996 yılında çıkardı ve anında şöhreti yakaladı. Gülşen'e asıl şöhreti getiren de 2002 yılında çıkardığı 'of... of...' albümü oldu.
Gülşen'in bilinmeyen yönü karete eğitimi
Gülşen'i son dönemde müzik kariyerinden çok sansasyonel kıyafetleri ile konuşur olduk. Kadın giyiminde sınırları zorlayan Gülşen'in bir de bilinmeyen yönü var. Lise de karate eğitimine başlayan Gülşen çok iyi bir yakın dövüşçü. Gülşen'in siyah kuşak sahibi olduğu biliniyor. Gülşen kendini "Zeki, inatçı, samimi' olarak tanımlayan biri. 20 yaşında ilk albümünü çıkardığında güzelliği ile dikkat çekmişti. O dönem kendisine seksi denilmesi sebebiyle çok utanmış.
Gülşen'in annesi ne Yasinler okumuş...
Gülşen'in şarkıcı olmasını ailesi en başından beri hiç istememiş. Hatta annesi yatıp kalkıp 'şarkıcı' olmasın diye Yasin okumuş. Gülşen verdiği bir röportajda o günleri şöyle anlatıyor:
-Ailem kesinlikle şarkıcı olmamı istemiyordu. Annemin yapmadığı etmediği dua kalmadı. Şarkıcı olmayayım diye evde sürekli Yasin okuturdu. Evde sürekli "Allah'ım bu işten vazgeçsin" diye dualar okuttu. Benim ailem Karadenizli ve çok tutucudur. Şarkıcı olacağım zaman bana zarar geleceğini düşünerek çok korkuyorlardı. Kesinlikle istemiyorlardı. Ben 10 yıldır bu işi yapıyorum, 6 tane albümüm var, Türkiye'ye çok fazla hit şarkı kazandırdım. Ailem artık benimle gurur duyuyor. "