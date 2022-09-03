Gülşen'in bilinmeyen ilk kocası kimdir Erol Köse mahvetmişti! Annesi olmasın diye Yasin okutmuş

Gülşen'in annesi ne Yasinler okumuş...

Gülşen'in şarkıcı olmasını ailesi en başından beri hiç istememiş. Hatta annesi yatıp kalkıp 'şarkıcı' olmasın diye Yasin okumuş. Gülşen verdiği bir röportajda o günleri şöyle anlatıyor:

-Ailem kesinlikle şarkıcı olmamı istemiyordu. Annemin yapmadığı etmediği dua kalmadı. Şarkıcı olmayayım diye evde sürekli Yasin okuturdu. Evde sürekli "Allah'ım bu işten vazgeçsin" diye dualar okuttu. Benim ailem Karadenizli ve çok tutucudur. Şarkıcı olacağım zaman bana zarar geleceğini düşünerek çok korkuyorlardı. Kesinlikle istemiyorlardı. Ben 10 yıldır bu işi yapıyorum, 6 tane albümüm var, Türkiye'ye çok fazla hit şarkı kazandırdım. Ailem artık benimle gurur duyuyor. "