Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden çıkış anı anbean görüntülendi
Cezaevinde tutuklu bulunan Gülşen, bugün tahliye oldu. Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile suçlanan Gülşen bir süredir cezaevindeydi. İşte hakkında 'ev hapsi' kararı verilen Gülşen'in anbean cezaevinden çıkış anları...
Nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendirdi.
Mahkeme yapılan değerlendirme sonucunda Gülşen'in adli kontrol tedbirlerinden olan "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verdi.
Mahkeme tahliye gerekçesinde, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, bu aşamadan sonra şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğunun bulunmasını, tutuklama maddeleri dikkate alındığında alması muhtemel cezaya ilişkin infaz koşulları da hep birlikte değerlendirildiğinde tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbirleri ile sağlanabileceğini belirtti.
Gülşen, tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi.