Ağlatıyordu Amasya'da yeniden dirildi! Vali geçmişi duyunca etkilendi dev yatırım
AMASYA'da 40 yıl önce faaliyete geçen fabrika, döneminin en iyisiydi. Yıllardır atıl halde duran o fabrika, devletin sağladığı destekle yeniden üretime geçiyor. Köylüler yetiştirecek fabrika işleyecek...
1976 yılında 3 bin metrekarelik kapalı alanda temeli atılan 85 dönüm üzerine kurulu kendir fabrikası inşaatının tamamlandığı 1984 yılında dönemin Tarım ve Köyişleri Bakanının da katıldığı törenle açılmıştı.
Yörede ekili kenevirlerin işlenmesiyle ilk yıllar adından söz ettiren tesiste yüzden fazla kişi istihdam edildi.
Döneminin en moderniydi
Ancak sonrasında ham maddenin azalması ve sermayesinin yetersizliği nedeniyle kapısına kilit vurulan fabrikada dönemin en moderni olarak gösterilen tekstil makineleri de şalter kapattı. Yer yer pas tutan makineleri örümcek ağları da sardı.
Erdoğan'ın sözleri umutlandırdı
Aradan geçen yıllarda girişimlerinin sonuçsuz kalması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevir üretiminin desteklenmesine yönelik sözleriyle umutlanıp cesaretlerini toplayan Gümüşhacıköy İp Sicim Urgan Küçük Sanat Kooperatifi üyeleri, durumlarını Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile paylaştı