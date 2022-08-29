Görünce sizde tanıyamayacaksınız! Mustafa Ceceli'nin o dizideki fotoğrafları görenlere "Bu kim?" dedirtti

Sesiyle ve şarkılarıyla herkesin gönlüne taht kuran ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin yıllar önceki fotoğraflarını görenler neye uğradığını şaşırdı. O halleriyle tanınmadı.

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2008 yılında nikah masasına oturduğu bir çocuğunun annesi Sinem Gedik ile 2017 yılında ayrılan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli uzun bir süre eski eşi ile yaşadığı problemlerle gündemden düşmemişti.

Eski hali ortaya çıktı

Daha sonra ise sosyetik güzel Selin İmer ile eşinden ayrıldığı yıl nikah masasına oturan Mustafa Ceceli'nin 2000'li yıllarda rol aldığı bir dizideki eski hali ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının o halleri gündem oldu.

O dizide rol almış...

Şimdilerde 42 yaşında olan ünlü şarkıcının 20'li yaşlarında 2007 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Hepsi 1 dizisinde rol alırken ki halleri hayranları tarafından gündeme getirildi.

Hepsi 1 grubuyla arkadaş olan ünlü şarkıcının dizideki sarı saçlı değişik stilli hali herkesi şaşırttı. Ceceli'nin birkaç estetik operasyonu geçirdiği ise hayranlarının gözünden kaçmadı.

Ünlü şarkıcının o hallerine sosyal medya kullanıcıları tarafından "Bu kim ya", "Şimdiki hali daha iyi" yorumları aldı. İşte ünlü şarkıcının o hali...

Mustafa Ceceli kimdir?

2 Kasım 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelen Mustafa Ceceli'ni küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi vardı. 6 yaşında piyano dersleri almaya başlayan ünlü isim 8 yaşındayken TRT'de yayınlanan Köy Doktoru adlı dizi ile oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü 3. sınıfta bırakan ünlü isim tekrardan üniversite sınavına girerek Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı. Ceceli 2008 yılında Limon Çiçeği adlı ilk single ile müzik dünyasına adım attı.