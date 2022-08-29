Diş ağrısı çekilmez hale geldiyse bu yöntemleri mutlaka deneyin! Diş ağrınızdan kolayca kurtulun

Bilen bilir, diş ağrısı çok çekilmez ve zor bir ağrıdır. Bazen başı, kulağı, gözü ya da başka organları da etkisi sayesinde ağrıtabilir. Birçok farklı nedeni olabilen diş ağrısından kurtulabilmeniz için bu yazıyı derledik. İşte basit diş ağrısından kurtulabilmenin bazı yolları...

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Birçok kişinin yaşadığı ve büyük rahatsızlık duyduğu diş ağrısının birçok farklı sebebi olabiliyor. Diş ağrısıyla oluşan sorunlar ve belirtiler de herkeste farklı bir şekilde kendini gösterebiliyor. Bu diş ağrısı, bazı kişilerde belli zamanlarda aralıklı olarak meydana gelebileceği gibi bazı kişilerde ise sürekli bir şekilde devam edebiliyor ve bu da çok büyük rahatsızlıklar veriyor. Peki kendi yöntemlerinizle diş ağrılarından kurtulmanın basit bir yolu var mı? Elbette var. Sizler için basit diş ağrılarınızı yatıştıracak yöntemleri derledik. Eğer ciddi bir probleminiz yoksa, bu yöntemler sayesinde diş ağrısından kurtulabilir ve rahatlayabilirsiniz.

Tuzlu su gargarası

Diş ağrısı problemi olan çoğu kişi, bu durumu kontrol altına alabilmek için ilk olarak tuzlu su ile gargara yapmayı tercih ediyor. Tuzlu su doğal bir dezenfektan olup aynı zamanda diş aralarında bulunan gıda artıklarını da temizleyebileceğiniz bir yöntemdir. Tuzlu su ile gargara sırasında ağız içerisinde bulunan yaralardaki enfeksiyon da temizlenebilir ve iyileşmesi hızlanır. Bu doğal gargara uygulaması için bir bardak suya yarım çay kaşığı tuz atılması ile hazırlanan karışımla gargara yapılması yeterlidir.

Soğuk uygulamalar

Ağrıyan bölgeye yapılacak soğuk uygulaması, özellikle diş ağrısının altında yatan nedenin travma olduğu hallerde etkili bir yöntem olabilir. Soğuk uygulamalar sırasında ilgili bölgedeki kan damarları ısı azalmasına bağlı olarak daralır. Bu sayede ağrı hissinde önemli ölçüde bir azalma meydana gelir.

Sarımsak

Sarımsak, binlerce yıldır sağlığa yaptığı çeşitli katkılar nedeniyle hem geleneksel tıp yöntemlerinde hem de yemek tariflerinde yer alan vazgeçilmez bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Sarımsak, dişler üzerindeki plakların oluşmasına sebebiyet veren zararlı bakterilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğu gibi oluşan ağrı hissinin hafiflemesinde önemli bir rol oynuyor. Diş ağrısı şikayetini azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılan yöntemlerde sarımsak, rendelenerek veya ezilerek macun kıvamına getirilir. Ardından etkilenen bölge üzerine sürülür. Direkt olarak çiğ sarımsağı etkilenen dişler arasında çiğnemek de tercih edilebilir.

Karanfil

Karanfil, sarımsak gibi uzun yıllardır diş ağrısına karşı başvurulan bir diğer en çok kullanan doğal uygulama yöntemidir. Karanfilin içerisinde yer alan yağ, ağrı olan bölgeyi uyuşturur ve ağrı hissinin kontrol altına alınmasını sağlar.