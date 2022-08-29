Demet Akalın şaşırdı! Şampanya davasından sonra bakın bu kez izleyenlere ne yaptı

Şarkıcı Demet Akalın'ın geçtiğimiz aylarda sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı dökmüştü. Bu görüntüler gündeme bomba gibi düşerken ünlü şarkıcı bu kez de Samsun'daki konserinde bir seyirciye sinirlenerek, güvenlik görevlilerine talimat vermesi tepkilere neden oldu. İşte yaşananlar...

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Paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sosyal medya ve magazin gündeminden düşmeyen olayların kadını Demet Akalın bu kez de Samsun'daki konserinde yaşadığı olaya verdiği tepkiyle gündeme geldi. Bir seyirciye sinirlenerek, güvenlik görevlilerine talimat vermesi tepkilere neden olurken daha önce garsonun başından aşağıya şampanya dökmesi günlerce konuşulmuş, bir çok sanatçı ve siyasetçi olay hakkında Demet Akalın'a eleştirilerini dile getirmişti.

Kadehi garsonun başından aşağı boşaltmıştı

Geçtiğimiz aylarda bir mekanda sahne alan Demet Akalın, şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı dökmüştü. Daha sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunması sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekmişti.

Twitter'da gündem olmuştu

Twitter'da popçuyla ilgili #yazıklarolsunDemetAkalın hashtagi açıldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Bu kadar görgüsüz olamayız", "Böyle bir varoşluk olamaz", "Avam kadın", "Sen kimsin böyle bir hareket yapabiliyorsun" gibi yorumlar yapılmıştı.

"10 senedir dökülüyor, şimdi mi battı"

Akalın gelen tepkilerin ardından “O gecede personel şefinin kendisi ‘dök dök’ diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı.” açıklamasında bulunmuştu.

Konser'de lazer krizi

Samsun'da Tekkeköy Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlediği konserde sahne alan Demet Akalın çok sinirlendi. Sahnede şarkı söylediği sırada dansçıları ve kendisine lazer tutulduğunu söyleyen ünlü şarkıcı güvenlik görevlilerine talimat verdi. “Hemen alın abi onu oradan, ayıptır ya…" diyerek tepki gösteren Akalın, "Programın içine sı.. hakkın yok" dedi.

Demet Akalın kimdir, nereli, kaç yaşında?

23 Nisan 1972'de Gölcük, Kocaeli'de doğan 50 yıl yaşındaki ünlü şarkıcı lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek, Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.

Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı

"Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı.

İlk beş'e girdi

Ünlü şarkıcının Türkiye'de liste başı olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.

Evlilikleri:

Demet Akalın, 2006’da Oğuz Kayhan’la evlendi ve 3 ay sonra boşandı.2010’da Önder Bekensir’le yaptığı evlilik ise sadece 7 ay sürdü.

Son olarak Demet Akalın, 2012’de Okan Kurt ile evlenerek 2014’te ilk çocuğu Hira’yı dünyaya getirdi.

Diskografi

Sebebim (1996)

Unuttum (2003)

Banane (2004)

Kusursuz 19 (2006)

Dans Et (2008)

Zirve (2010)

Giderli 16 (2012)

Rekor (2014)

Pırlanta (2015)

Rakipsiz (2016)

Filmografi

Günlerden Pazar (1992)

Tele Anahtar (1994)

Osman Pazarlama (2016)