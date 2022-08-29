Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler durdu! Metro İstanbul'dan yeni açıklama

İSTANBUL'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler bir süre gerçekleştirilemedi. Metro İstanbul yeni açıklamasında, seferlerin yeniden başladığını duyurdu.Abone ol
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
Üsküdar Meydan'daki metro durağının girişinde güvenlik görevlileri metro çalışmadığı gerekçesiyle vatandaşları geri çevirdi.
Ümraniye ve Çekmeköy yönüne giden İETT duraklarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Metro İstanbul kısa süre sonra seferlerin yeniden başladığını duyurdu.
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