BIST 3.145
DOLAR 18,19
EURO 18,16
ALTIN 1.009,75
HABER /  GÜNCEL

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler durdu! Metro İstanbul'dan yeni açıklama

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler durdu! Metro İstanbul'dan yeni açıklama

İSTANBUL'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler bir süre gerçekleştirilemedi. Metro İstanbul yeni açıklamasında, seferlerin yeniden başladığını duyurdu.

Abone ol

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Üsküdar Meydan'daki metro durağının girişinde güvenlik görevlileri metro çalışmadığı gerekçesiyle vatandaşları geri çevirdi.

Ümraniye ve Çekmeköy yönüne giden İETT duraklarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Metro İstanbul kısa süre sonra seferlerin yeniden başladığını duyurdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Müge Anlı'nın karnına ağrılar girdi! "Ayyy kocam yollamış" diyen Müge Anlı eşinin notunu okudu
Foto Galeri Müge Anlı'nın karnına ağrılar girdi! "Ayyy kocam yollamış" diyen Müge Anlı eşinin notunu okudu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Akkuyu NGS inşaatı son durum Akkuyu Nükleer A.Ş.'den açıklama
Akkuyu NGS inşaatı son durum Akkuyu Nükleer A.Ş.'den açıklama
Görünce sizde tanıyamayacaksınız! Mustafa Ceceli'nin o dizideki fotoğrafları görenlere "Bu kim?" dedirtti
Görünce sizde tanıyamayacaksınız! Mustafa Ceceli'nin o dizideki fotoğrafları görenlere "Bu kim?" dedirtti
Diş ağrısı çekilmez hale geldiyse bu yöntemleri mutlaka deneyin! Diş ağrınızdan kolayca kurtulun
Diş ağrısı çekilmez hale geldiyse bu yöntemleri mutlaka deneyin! Diş ağrınızdan kolayca kurtulun
AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Serdar Ortaç'ın nafaka ödediği eski eşi Chloe Loughnan'dan dekolteli pozlar! "Serdar görmesin"
Serdar Ortaç'ın nafaka ödediği eski eşi Chloe Loughnan'dan dekolteli pozlar! "Serdar görmesin"
3 gün hapis yatan Gülşen hakkında önemli gelişme! Çocuğum var demişti oğlu ve eşi...
3 gün hapis yatan Gülşen hakkında önemli gelişme! Çocuğum var demişti oğlu ve eşi...
Irak'ta flaş gelişme! Şii lider Sadr siyasetten çekildi
Irak'ta flaş gelişme! Şii lider Sadr siyasetten çekildi
Bu banka Emeklilere rekor promosyon veriyor! İşte En yüksek promosyon veren banka
Bu banka Emeklilere rekor promosyon veriyor! İşte En yüksek promosyon veren banka
Güvenlik çitlerinden atlayıp zorla girdi oraya düştü! Hayvanat bahçesinde dehşet
Güvenlik çitlerinden atlayıp zorla girdi oraya düştü! Hayvanat bahçesinde dehşet
Domates üreticileri sattıkları ürünün fiyatını görünce isyan ettiler denetim sıkılaştırılsın
Domates üreticileri sattıkları ürünün fiyatını görünce isyan ettiler denetim sıkılaştırılsın