Müge Anlı'nın karnına ağrılar girdi! "Ayyy kocam yollamış" diyen Müge Anlı eşinin notunu okudu

Müge Anlı Yüzbaşıoğlu KJ'si

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz başında sezon finali yapmıştı. Müge Anlı tatile giderken de yılın magazin bombasını patlatmış ve evleneceğini duyurmuştu. Emniyet teşkilatından Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı, bekar olarak veda ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programına evli olarak döndü. Müge Anlı'yı ilk sürprizi de reji ekibi yaptı. Canlı yayında isim hanesine soyadı olarak ek yaptılar ve yayına Müge Anlı Yüzbaşıoğlu ismini verdiler.