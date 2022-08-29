İncecik bir bele sahip olmak o kadar da zor değil! 5 adımda istediğiniz ince bele ulaşabilirsiniz

Bel çevrenizdeki yağlardan kurtulmak aslında çok kolay. Diyet ve egzersiz yapmanıza rağmen bel çevrenizde istediğiniz görüntüye ulaşamıyorsanız yaşam tarzınızda da değişiklik yapmanız gerekir. Her gün uygulayacağınız bu yöntemler sayesinde incecik bir bele sahip olabilirsiniz. İşte o püf noktalar...

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Bel çevrenizdeki yağlardan kurtulmak istiyor olabilirsiniz. Bunun için belli kurallara uymanız gerekiyor. Örneğin; sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmek, doğru egzersizler yapmak gibi... Bunları yapıyorsanız ve hala bel bölgenizdeki yağlarınızdan kurtulamıyorsanız, yanlış giden bir şeyler var demektir. Bel inceltmek sandığınız kadar zor bir işlem değil. Sizler kolay bir şekilde istediğiniz ince bel görüntüsüne ulaşmanın altın değerindeki yöntem ve taktiklerini yazdık. Bu yöntemleri hayatınızın bir parçası haline getirin ve her gün uygulayın. Hem sağlığınız hem de görüntünüz açısından size güze sonuçlar verecek olan bu taktikler sayesinde, kısa zaman içinde ince bir bele sahip olacaksınız. İşte o 5 mükemmel yöntem...

Kahvaltıdan önce yürüyüş yapmak

Bölgesel yağların kolay yakımı için sık sık hareket etmeniz şarttır. Sadece beslenmenize dikkat ederek kalori harcayamazsınız. Harcasanız bile bu yeterli değildir. Her sabah kahvaltıdan önce yapacağınız 45 dakikalık yürüyüş bel bölgenizin incelmesini önemli ölçüde destekleyecektir. Kahvaltıyı es geçmek yerine evde hazırlayacağınız kolay ve sağlıklı bir yiyecekle de işini kolaylaştırabilirsiniz. Bu döngüye kendinizi alıştırdığınızda belinizin incelmeye başladığını fark edeceksiniz.

Atıştırmalık tüketmek

Ancak bel çevrenizdeki yağlardan kurtulmak istiyorsanız, asla tatlı tüketmemeniz gerekiyor. Bunun yerine kan şekerini dengeleyecek, sağlıklı atıştırmalıklar tüketebilirsiniz. Her gün fındık, ceviz, hurma gibi sağlıklı atıştırmalıkları tükettiğinizde bu sayede hem gün boyu tok hissedersiniz hem de açlık krizlerini engellersiniz. Ayrıca bel bölgesindeki yağları eritmeniz de oldukça basit bir hal alır.

Düzenli uyumak

Uykuyla kilo alıp vermenin arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Sağlıklı bir metabolizma ve vücudunuzdaki yağları kolay bir şekilde yakabilmek için günde 7-8 saat aralığında uyumaya özen gösterin. Her gün aynı saatte uyuyun ve uyanın. Böylece vücudunuzdaki yağların yakımını daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz.

Tuz tüketimini azaltmak

Fazla tuz tüketimi vücutta ödem ve şişkinliklerin oluşmasına neden olur. Belinizi inceltmek ve bel çevrenizdeki yağlardan kurtulmak istiyorsanız tuz tüketimini azaltmanız gerekiyor.

Yemeklerden önce 1 bardak su içmek

Her gün 8-10 bardak su içerek yağ yakımına önemli derecede yardımcı olabilir ve mideye tokluk hissi verebilirsiniz. Ayrıca yemeklerden önce 1-2 bardak su içmek bölgesel yağlarınızın daha hızlı yakılmasını ve belinizin incelmesini sağlar. Yemeklerden önce içilen su doygunluk hissi verdiği için daha çok kalori almanızı da önler.