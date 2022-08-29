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Ailesinin yanına izne gelen askerin acı ölümü! Erzurum'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ailesinin yanına izne gelen askerin acı ölümü! Erzurum'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Görev yaptığı Suriye'den izinli olarak Erzurum'a gelen asker, ailesiyle gittiği piknikten dönüşte kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen vefat eden Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Tunceli'nin Hozat ilçesindeki 51. Komando Tugay Komutanlığında görevli olan ve görev için Suriye'ye gönderilen 27 yaşındaki Yerdelen, 5 gün önce izin alarak memleketi Erzurum'a geldi.

Piknik dönüşü kalp krizi geçirdi

Ailesi ile gittiği piknik dönüşü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Yerdelen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler ve yakınlarınca cenaze nakil aracı ile Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'ne getirilip katafalka konuldu.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Burada öğle vakti düzenlenen törende, helallik alınması sonrası İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Yerdelen'in naaşı, tören mangası eşliğinde cenaze nakil aracına alındı. Yerdelen'in cenazesi dualarla Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba güçlükle ayakta durdu

Törende güçlükle ayakta duran baba Nuri Yerdelen'i, 9. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı İstihbarat Albay Şerafettin Deniz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemiş İlbaş teskin etti.

Cenaze namazına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, annesi Asuman Yerdelen, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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