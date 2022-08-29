Ayasofya'da yer altına girildi, yapılar tüyler ürpertti! Çok bilinmiyor: Hipoje

Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'a yaptığı en büyük kilise olan Ayasofya, bir dünya mirası yapı olarak yıllara meydan okuyor. Tarihçiler tarafından "dünyanın 8. harikası" olarak nitelendirilen yapı, mimarisiyle kendisine hayran bırakıyor.