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Montella ile kavga sonrası flaş Balotelli iddiası! Fotoğraf sosyal medyaya düştü

Montella ile kavga sonrası flaş Balotelli iddiası! Fotoğraf sosyal medyaya düştü

Ümraniyespor maçı sonrası Adana Demirspor'da teknik direktör Montella ile yıldız futbolcu Balotelli arasında tartışma yaşanmıştı. Balotelli’nin özel bir uçakla Adana’dan sessiz sedasız ayrıldığı öne sürüldü.

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Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen ve son olarak da Ümraniyespor maçının bitiş düdüğünün ardından Vincenzo Montella ile yaşadığı olayla gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin kız arkadaşıyla birlikte Adana’dan ayrıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Balotelli’nin, Adana Havalimanı’ndan özel bir uçağa bindiği görüldü.

32 yaşındaki futbolcu ve Adana Demirspor’un sosyal medya hesaplarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Orada bitmiştir"

Balotelli ile maç sonu tartışmaları hakkında konuşan Montella, “Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. O yüzden bunu ilettim kendisine. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay" demişti.

1-2 güne belli olur demişti

Kulüp başkanı Murat Sancak, "Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, Bana ulaşan yok ama menajerleri ile görüşmeler var. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak" demişti.

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