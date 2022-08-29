Lewandowski Barcelona'da açıldı son maçta iki gol daha attı

Polonyalı golcü Lewandowski, takımının Valladolid'i 4-0 yendiği maçta galibiyette önemli rol oynadı.

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Robert Lewandowski, Barcelona'da yabancılık çekmedi. Bu sezon Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan yıldız futbolcu, La Liga'daki başarılı oyunuyla göz doldurdu.

Barcelona sahasında Valladolid'i 4-0 yendi. Ligdeki puanını 7'ye yükselten Barcelona, 2. sırada yer aldı.

Katalan takımına bu sezon gelen 34 yaşındaki Polonyalı forvet Lewandowski, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da rakip ağları 2 kez havalandırarak, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

La Liga'nın 3. haftası sonunda lider Real Madrid ile aynı puandaki Real Betis averajla ikinci, 7 puanlı takımlardan Barcelona üçüncü ve Villarreal ise dördüncü sırada yer buldu.