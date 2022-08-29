Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Şımarıklık, pervasızlık kabul edilemez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmasını, "Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez." şeklinde değerlendirdi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlallerine ve tacizlere değinerek, "Ege'de maalesef bu kötü komşu ha bire, çeşitli şekillerde taciz ediyor. Şunu açıklıkla bir daha belirtelim, deniz, kara ve hava kuvvetlerimiz herhangi bir taciz olduğunda asla taviz vermiyor, vermeyecek." açıklamasında bulundu.

Yunanistan'ın, Lozan ve Paris Antlaşmalarına aykırı şekilde Ege'deki adaları silahlandırdığını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"23 Ağustos'ta bir hadise oldu. Geçmişte hava sahamızı savunmak için uzun menzilli bölge hava savunma sistemleri için Amerikalılarla görüştük, Patriot hava savunma sistemini vermediler. Fransızlarla görüştük, SAMP-T'yi vermediler. Bunun üzerine gittik biz S-400 aldık. Yer yerinden oyladı, 'nasıl alırsınız' diye.

Şimdi 23 Ağustos'ta bunun bir alt modeli S-300'ler, NATO görevi yapan Türk F-16'larını radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez.

"İnkara başvurdu"

Yunanistan'ın, "uçakları tanımıyoruz" açıklaması yaptığını hatırlatan Akar, "Her tarafa yayımlanmış, planlar programlar yapılmış, 22 Ağustos'ta Türk Hava Kuvvetleri unsurları ABD uçaklarına eskortluk edecek, birkaç gün sonra Yunanlılar eskortluk edecek, bu kadar belliyken 'bizim haberimiz yok' diye yalan ve inkara başvurdu bu kötü komşu." sözlerini sarf etti.