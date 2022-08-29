Deniz Akkaya ve Gülşen'in avukatlarından büyük kavga! O yorum ortalığı karıştırdı

Şarkıcı Gülşen'in daha önce konserinde imam hatipliler ile ilgili söylediği sözler, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Gülşen gözaltına alınmış, mahkemeye sevk edilmesinin ardından da tutuklanmıştı. Ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatı Emre Emek ile eski manken Deniz Akkaya sosyal medyada adeta birbirine girdi. Gülşen'in itiraz dilekçesinin geç verilmesine tepki gösteren Akkaya'ya cevap avukat Emre Emek'ten geldi. İki o paylaşımın altında tartışmaya başladı. İşte yaşananlar...

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Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözlerinin yer aldığı bir videonun sosyal medyada yeniden gündem olması sonrası sanatçı Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan güzel şarkıcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklanmıştı. Eski manken Deniz Akkaya'nın Instagram hesabından yaptığı 'itiraz dilekçesinin geç verilmesi' hakkındaki yoruma Gülşen'in avukatı Emre Emek tepki gösterdi.

Deniz Akkaya'dan flaş yorum: "Avukatın annesi..."

Geçtiğimiz perşembe günü imam hatiplilerle ilgili sözleri yüzünden tutuklanan Gülşen'in avukatlarının tutukluluğa itirazı cuma günü sabah saatlerinde değil,mesai saatinin bitmesine dakikalar kala yapılması tartışma konusu olmuştu. Konuya ilişkin bir paylaşımın altına yorum yapan eski manken Deniz Akkaya, "Avukatın aslen annesinin kim olduğuna bakarsanız neden geç götürülmüş anlarsınız" yorumu ise ortalığı karıştırdı.

Avukat Emre Emek'ten cevap gecikmedi

Gülşen'in tutukluluğuna itiraz dilekçesinin geç yapıldığını öne süren paylaşıma "Avukatın aslen annesinin kim olduğuna bakarsanız neden geç götürülmüş anlarsınız" yorumu yapan Deniz Akkaya'ya cevap gecikmedi. Ünlü şarkıcı Gülşen'in avukat Emre Emek, Deniz Akkaya'ya cevap vererek, tepki gösterdi.

"Yani gelinen noktada şu yorumun hiç yakıştı mı?"

Emek paylaşımın altına yaptığı yorumda Deniz Akkaya'yı etiketleyerek; "Yani gelinen noktada şu yorumun hiç yakıştı mı? Lütfen elini vicdanına koy. Annem ile ilgili yorum yapmadan önce biraz düşün. Ne gereği var diye. 'Avukatın aslen annesi' derken de; bir bilgin var diye mi söylüyorsun? Lütfen seninle ilgili olmayan konulara yorum yapma. Bak şans eseri gördüm şu an bu yorumu çok şaşırdım" diyerek tepki gösterdi.

Avukat Emre'nin Akkaya'ya cevap vermesinin arından ikili paylaşımın altında tartışmaya tutuştu. Deniz Akkaya ve avukat Emre'nin diğer yazışmaları ise şöyle...

Gülşen hakkında tahliye kararı verildi



Geçtiğimiz perşembe İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen, mahkemede yapılan değerlendirme sonucunda adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti ünlü şarkıcının "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verdi ve Gülşen cezaevinden çıktı.