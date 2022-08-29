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Öğretmenleri ilgilendiriyor! MEB duyurdu sorular yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Öğretmenleri ilgilendiriyor! MEB duyurdu sorular yayımlandı

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın örnek soruları yayımlandı. Örnek soru kitapçıklarına "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Örnek soru kitapçıklarına "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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